تكنولوجيا: Go:Livecast من Roland يعمل كأستوديو بث لهاتفك #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أغلب مقدمي المحتوى على الأنترنت، الذين يقدمون محتوى عن الطهي والموسيقى وغيرها، يعتمدون عل هواتفهم بشكل رئيسي لبث محتواهم. وهو ما جعل شركة Roland تقدم جهاز Go:Livecast، وهو موزع مركزي للبث لتسهيل استخدام جهاز إضافي، تعديل مستوى الصوت والاستجابة للتعليقات.

يحتوي الجهاز على منفذي USB Micro-B لتوفير الطاقة وتوصيل هاتفك. يوجد أيضًا منفذ ميكروفون مجمع يدعم كبلات XLR وكبلات TRS مقاس ¼ بوصة، ومنفذي صوت قياسي على الجانب الأيسر لسماعات الرأس والمعدات. يحتوي Go: Livecast على أربعة مقابض ملتوية لضبط مستوى الصوت، و10 أزرار دائرية لإجراءات البث الشائعة مثل تشغيل مقاطع صوت أو فيديو صغيرة مسجة مُسبقًا، كتم صوت الميكروفون وعرض نص بسيط على الشاشة.

وقدمت الشركة تطبيق مصاحب، يتيح لمقدمي المحتوى تسجيل الدخول والبث عبر Facebook Live ويوتيوب وTwitch وTwitCasting. يمكن أيضًا استخدام الجهاز للتبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية وإظهار الدردشة الحية والانتقال إلى هاتف أو جهاز لوحي آخر متصل عبر WiFi.

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الجهاز يبدو مخصص للمدونين الذين يرغبون في التنافس على Twitch وغيرها من منصات البث دون تشغيل كمبيوتر أو شراء كاميرا مخصصة غالية الثمن، إلا أن الجهاز قد يجذب أيضًا المحترفين الذين يرغبون في جهاز خفيف الوزن للعمل الميداني.

سيكون جهاز Go:Livecast متاح في وقت لاحق من هذا الشهر بسعر 249.99 دولار.

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