تكنولوجيا: معيار بلوتوث جديد لمشاركة أفضل للصوت والموسيقى #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت مجموعة المصالح الخاصة للبلوتوث (SIG)، أن تقنية بلوتوث ستحصل على معيار جديد للعرض الصوتي يطلق عليها صوت LE Audio “الصوت منخفض الطاقة”. يختلف هذا المعيار عن معايير بلوتوث العامة مثل Bluetooth 5، فهذا المعيار الجديد مخصص لعرض الصوت بالبلوتوث.

تختلف مزايا إعداد LE Audio عن البلوتوث التقليدي في أنها توفر الدعم المحلي لأجهزة مثل أجهزة السمع وإضافة ميزات أخرى مثل مشاركة الصوت. مشاركة الصوت ممكنة بفضل وظيفة “بث الصوت” broadcast audio الجديدة التي تعد جزء من معيار LE Audio، سيتيح ذلك للأشخاص مشاركة ما يستمعون إليه (على هواتفهم أو أجهزتهم الأخرى) مع من حولهم. فعلى سبيل المثال يمكن للشركات استخدام الميزة لبث الصوت للجميع في مكان عام (مثل المطارات).

التحسينات الأخرى تشمل استخدام برنامج ترميز جديد، برنامج ترميز الاتصال منخفض التعقيد (LC3)، والذي من المفترض أن يقدم صوت عالي الجودة مع استخدام طاقة أقل. سيساعد ذلك أيضًا المطورين على إنشاء تطبيقات لا تستهلك الكثير من عمر البطارية. سيمكن للمعيار نقل بث صوتي متعدد، والتي توضح مجموعة Bluetooth SIG إنها ستساعد المطورين على تحسين تجربة التصوير الصوتي في منتجات مثل سماعات الأذن اللاسلكية المنفصلة.

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وأكدت مجموعة Bluetooth SIG أن معيار بلوتوث LE Audio سيتم إطلاقه في النصف الأول من هذا العام.

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