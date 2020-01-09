متجر بريطاني يعرض الأغطية الواقية الرسمية لتشكيلة Galaxy S20 Series

فاطمة أيت طالب - دبي - تم نشر القائمة الكاملة للأغطية الواقية الرسمية الخاصة بتشكيلة Galaxy S20 Series من شركة سامسونج على المتجر الإلكتروني البريطاني MobileFun. هناك أغطية واقية يتراوح سعرها بين 17.99 جنيهًا إسترلينيًا و59.99 جنيهًا إسترلينيًا بألوان مختلفة، إعتمادًا على الطراز مع العلم بأن هناك ثلاث طرازات تشمل Galaxy S20 و Galaxy S20 Plus و Galaxy S20 Ultra. لم نرى اللاحقة Ultra في أجهزة سامسونج المُزودة بنظام الأندرويد من قبل، لذلك قد يكون هذا هو الأول بالنسبة إلى تشكيلة Galaxy.

هناك غطاء واقي جديد يُدعى Kvadrat Cover متوفر لجميع الطرازات الثلاثة. هذه مادة منسوجة بإحكام مثل أغطية القماش الموجودة في Nest Home Mini أو أغطية القماش الواقية المصممة لتشكيلة Google Pixel. بصرف النظر عن ذلك، تتضمن القائمة ما يلي :

LED View – £59.99

LED Cover – £49.99

Clear View Cover – £49.99

Leather Cover – £44.99

Standing Cover – £29.99

Kvadrat Cover – £29.99

Silicone Cover – £24.99

Clear ( شفاف ) Cover – £17.99

هناك الهديد من خيارات الألوان كما رأينا من قبل من سامسونج بما في ذلك الأسود والأبيض والرمادي والوردي والفضي والأحمر والأزرق الداكن في بعض الطرازات. ومع ذلك، فإن اللون الأزرق السماوي هو خيار جديد للغطاء الواقي الشهير Clear View، الأمر الذي يجعلنا نتساءل عما إذا كانت سامسونج ستبدأ في تقديم تشكيلة Galaxy S20 Series باللون الأزرق السماوي.

عمومًا، سنسمع المزيد حول تشكيلة Galaxy S20 Series بمجرد أن يتم الإعلان عنها في اليوم 11 من شهر يناير المقبل. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه يمكنكم الذهاب إلى متجر MobileFun من هنا للإطلاع على القائمة الكاملة للأغطية الواقية.