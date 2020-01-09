جوجل تقترح أفضل الأوقات للسفر وأماكن الإقامة

أعلنت شركة جوجل عن تحديث جديد لموقع السفر الخاص بها Google Trips، مما يضيف ميزات جديدة توفر مزيدًا من المعلومات حول المكان الذي تخطط للسفر إليه وتساعدك في تحديد موعد زيارة مكان معين ومعرفة المنطقة التي تناسب احتياجاتك بسهولة.

وفي حال كنت تفكر في إجازة خلال فصل الصيف وترغب في السفر إلى مكان مشمس ولكن ليس حارًا للغاية، وترغب أيضًا في معرفة الأشهر التي يكون فيها أرخص وقت للقيام بذلك، فإن بإمكانك القيام بذلك باستخدام موقع السفر الجديد من جوجل.

ويعرض الموقع على سبيل المثال أرخص وأغلى الأوقات في السنة فيما يتعلق بالوجهة المراد السفر إليها، وكذلك الطقس المعتاد في هذا المكان، ويمكن للراغبين بالسفر الدخول إلى الموقع واستعمال علامة تبويب “when to visit”، والتي تعرض عليك وقت السفر بناءً على الحشود والأسعار والطقس.

كما أن علامة التبويب “what you’ll pay” تشير إلى ما إذا كانت التكاليف ستكون معقولة في الوقت الذي تريد السفر فيه أم لا، وسيكون لديك بالمثل فكرة أفضل عن مكان حجز الفندق، إذ يلخص قسم “where to stay” أفضل الأحياء، بما في ذلك ما يشتهرون به، ودرجة الموقع الإجمالية والتكلفة النموذجية للفندق.

وتوفر الترقيات الأخرى تفاصيل أصغر ولكنها مفيدة، إذ أصبح لديك الآن نتائج شخصية تظهر ما إذا كنت قد بحثت بالفعل عن فندق أو أقمت فيه، أو إذا كانت أماكن الإقامة التي تبحث عنها تتشابه مع تلك التي أقمت فيها من قبل.

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وتشير الآن علامتا التبويب “overview” و “prices” إلى الأسعار الليلية والإجمالية للإقامات، ويمكنك استئناف التخطيط للرحلة بسرعة في حال كان عليك التوقف، وتتوفر توصيات وقت السفر حاليًا على سطح المكتب، لكن العديد من الأدوات الأخرى متوفرة أيضًا على الهاتف المحمول.

كما أدرجت جوجل الوجهات السياحية الأكثر شعبية لعام 2020، وبالإضافة إلى رؤية الأماكن الشائعة، فإن عملاقة البحث تمتلك أداة بحث عن الفنادق أكثر قوة لعام 2020، مما يسمح للمستخدمين بالعثور على نتائج مخصصة لمكان الإقامة وكيفية تحسين الزيارة.

وإليك أفضل 10 وجهات لعام 2020 وفقًا لشركة جوجل: