شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركات تكنولوجيا المعلومات العملاقة تؤكد التزامها بالخصوصية والأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل شركات تكنولوجيا المعلومات العملاقة، مثل جوجل وأمازون، مساعيها الحثيثة لطمأنة العملاء بالتزامها مجددا بالخصوصية والأمن، حيث أكدت على هذه الأمور خلال عرض منتجاتها الجديدة فى معرض الإلكترونيات الاستهلاكية فى لاس فيجاس.

وأعلنت شركة "جوجل" أنها أضافت تطبيقين صوتيين جديدين لمساعدة العملاء على السيطرة بشكل أفضل على خصوصيتهم على وسائلها الصوتية المساعدة، وإذا قال العميل "يا جوجل هذا ليس خاصا بك" فإن مساعد جوجل سيتجاهل الأمر.

كما يمكن للمستخدمين أن يغيروا تفضيلاتهم فيما يتعلق بالخصوصية من خلال مطالبة جوجل بحفظ معلوماتهم الصوتية.

أما شركة رينج انكوربوريشن، وهى وحدة تابعة لشركة أمازون متخصصة قى وسائل الأمن المنزلية، فكشفت عن تحديث لتطبيقها على الهاتف المحمول يسمى "مركز تحكم" يسمح للمستخدمين برؤية وتغيير نظام الخصوصية والأمن الخاص بهم، وسيطرح التطبيق فى وقت لاحق من الشهر الحالي.

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من جانبها، أعلنت شركة فيسبوك أنها حدثت أداة "فحص الخصوصية" التى توجه المستخدمين للدخول عبر أنظمة الخصوصية الخاصة بهم، وجاء ذلك بعد سلسلة فضائح تسريب المعلومات الخاصة بالمستخدمين فى السنوات الأخيرة.

ويمكنك الاطلاع على كل ما تحتاج معرفته عن CES أكبر معرض للإلكترونيات الاستهلاكية هنا، حيث إنه معرض للإلكترونيات الاستهلاكية وهو اختصار لجملة International Consumer Electronics Show، وهو عبارة عن معرض تجارى يفتح كل عام خلال شهر يناير، وترعاه ه جمعية صانعى الإلكترونيات الاستهلاكية، ويجرى خلاله عن أحدث المنتجات والأجهزة، كما يجرى خلاله الإعلان عن منتجات مستقبلية سيتم إنتاجها.

وجدير بالذكر أن المعرض يستمر لمدة أسبوع من العرض لكل ما هو جديد من الروبوتات البشرية وغيرها، حيث تسهل على الإنسان القيام بالعديد من مهام حياته، وكذلك هناك فئات للمساعد الذكى الجديد وكل ما هو جديد فى الذكاء الاصطناعى، وغيرها من الموضوعات التكنولوجية المختلفة.