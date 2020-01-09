كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن تقنيات مراقبة متطورة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية بلاس فيغاس

تعد تقنيات المراقبة المصممة لحماية العملاء ومنازلهم وممتلكاتهم موضوعاً سائداً في لاس فيغاس هذا العام.

وتعرض العديد من الشركات التقدم المحرز في تقنيات “المنازل الذكية” و “المدن الذكية”، من خلال عرض جميع التكنولوجيا المترابطة المتوفرة والمخصصة لحماية المستخدمين.

ومن بين التقنيات المعروضة هذا العام مصباح آرلو اللاسلكي الكاشف، والمجهز بأضواء كاشفة ورؤية ليلية، وصفارات إنذار يمكن تركيبها على المنزل من الخارج.

كما يتم عرض طائرة بدون طيار من تصميم شركة صن فلور، يتم تشغيلها من خلال جهاز تعقب، ومزودة بكاميرا تحلق فوق الزائر غير المرغوب فيه وتقوم بتصويره، ثم تبث لقطات حية مباشرة إلى هاتف المستخدم.

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و كانت تقنيات التعرف على الوجوه حاضرة بقوة في المعرض هذا العام، ومن بينها كاميرا داش تكشف تقلبات جفون سائق السيارة، وتدل على شعوره بالنعاس أو التشتت عن القيادة. كما عرضت تقنيات الحمض النووي لتحديد هوية الشخص من خلال عينة من الخد.

وعُرضت كاميرا “دور فيو” الجديدة، وذلك في صالات عرض المنازل والمدن الذكية في المعرض، حيث تعمل على مراقبة وتتبع الأشخاص الذين يقفون خلف الباب، وتحليل مظهرهم وسلوكهم.

وأطلقت شركة “أرلو” لصناعة الكاميرات أول كاميرا ضوئية لاسلكية، مع رؤية ليلية وصفارة صوتية ثنائية الاتجاه ومستشعر للإضاءة المحيطة لضبط سطوعها بشكل تلقائي، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.