كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أغرب الابتكارات الجديدة في معرض لاس فيغاس للتكنولوجيا

في اليوم الثاني من معرض لاس فيغاس للتكنولوجيا، ظهرت العديد من الابتكارات الإلكترونية الغريبة أهمها روبوت لصنع البيتزا، وميزة جديدة لمساعد غوغل الصوتي، وأول سيارة أجرة طائرة في العالم.

فيما يلي مجموعة من أغرب الابتكارات الإلكترونية التي ظهرت في معرض لاس فيغاس للتكنولوجيا، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية:

１- روبوت بيكنيك لصنع البيتزا

يتميز هذا الروبوت بمقدرته على طهي البيتزا، وتم استخدامه لصناعة مجموعة من فطائر البيتزا وتوزيعها على مرتادي معرض لاس فيغاس للتكنولوجيا. يمكن لهذا الروبوت إنتاج 300 فطيرة بيتزا بحجم متوسط في الساعة باستخدام منصة لإنتاج الأغذية، حيث يتم إعداد العجينة ووضعها على الحزام المتحرك، قبل وضع المكونات عليها وخبزها بسرعة قياسية.

2- ميزة التراجع لمساعد غوغل الصوتي

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تم عرض ميزة التراجع لمساعد غوغل الصوتي في معرض لاس فيغاس للتكنولوجيا. وتتيح الإضافة الجديدة للمستخدمين إخبار المساعد بتجاهل شيء ما إذا لاحظوا أن الجهاز التقط عبارات من حديث غير موجه له.

3- جهاز سيغاوي للتنقل الشخصي

عرضت شركة سيغاوي جهازها الجديد للتنقل الشخصي في معرض لاس فيغاس للتكنولوجيا. ويتميز الجهاز الذي يعمل على الكهرباء ويتخذ شكل كرسي بعجلتين، بحركته السلسلة وذراع تحكم صغير متصل بالمقعد لتوجيهه. وتصل سرعة الجهاز إلى 40 كم في الساعة، ويمكن أن يعمل لمسافة 70 كم بشكل متواصل. وقد تمت إضافة عجلة ثالثة صغيرة في الجزء الأمامي للكرسي لتساعد على توازنه عند التوقف.

4- سيارة الأجرة الطائرة

كشفت أوبر في معرض لاس فيغاس للتكنولوجيا، عن إنتاجها لسيارة كهربائية يمكنها التحليق بالتعاون مع شركة هيونداي، وتتميز السيارة بمقدرتها على حمل 4 ركاب والسفر لمسافة تصل إلى 97 كم بشكل متواصل.