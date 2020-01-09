كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| مرتبة سرير ذكية تسمح بضبط الحرارة على جانبيها

كشفت شركة “سليب نمبر” الأمريكية عن مرتبة ثورية تمنع الخلافات بين الزوجين، من خلال توفير إمكانية التحكم بالحرارة على كل جانب.

وكشفت الشركة النقاب عن مرتبة المناخ في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيجاس هذا الأسبوع، وهي مزودة بكل من وظائف التدفئة والتبريد التي يتم ضبطها تلقائياً لتناسب حرارة الجسم.

وتوفر هذه التقنية ما يصل إلى 12 درجة من التبريد، من خلال عملية تبريد تبخرية، ويمكن أن تقوم بتسخين المرتبة حتى درجة 37 درجة من خلال التدفئة النشطة.

و أظهرت الأبحاث أن 43% من الأزواج يتجادلون حول درجة الحرارة في غرفة النوم أثناء محاولتهم النوم، وهذا ما دفع الشركة لتطوير منتجها الجديد.

وتم تصميم المرتبة الذكية لمساعدة الناس على النوم بشكل أسرع، والبقاء نائمين طوال الليل، من خلال خلق مناخات شخصية مخصصة وبدون مجهود.

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ويتم ضبط المرتبة طوال الليل، وتأمين الدفء والتبريد في كل جانب، وهي مصممة للعمل مع الدورات الطبيعية للنوم.

وتأتي المرتبة بسعر مرتفع يصل إلى 7999 دولار، ومن المتوقع أن تكون متوفرة في الأسواق في عام 2021، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.