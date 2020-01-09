تكنولوجيا: Incipio تقدم حافظة هاتف صديقة للبيئة #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Incipio اليوم عن مجموعة من حافظات الهاتف المصنوعة من السماد النباتي، لتنضم بذلك للاتجاه الرائج لحافظات الهواتف صديقة البيئة.

وكان عدد من الشركات الصغيرة قد قامت بتقديم هذا النوع من الحافظات من قبل مثل sKateboards وwood وflax straw وعدد من الأسماء الأخرى. وحتى بعض الشركات الكبيرة مثل Zagg تقوم ببيع مثل هذا النوع من الحافظات والتي يتم صنعها من زجاجات المياه المعاد تدويرها.

حافظات Incipio الجديدة مصنوعة من مواد نباتية تُدعى Organicore، والتي من المتوقع أن تتحلل في 6 شهور في موقع تسميد صناعي. وقد يكون من الصعب العثور على مثل هذه المواقع، ولا يمكن للبلاستيك المعاد تدويره أن يتحلل إلا إذا تم إيداعه في منشأة مناسبة. عبوة الحافظة أيضًا قابلة لإعادة التدوير، وتستخدم حبرًا مائي من المفترض أنه صديق للبيئة.

Advertisements

الحافظات متاحة للشراء الآن مقابل 39.99 دولار، وهي مخصصة لأجهزة آيفون 11، آيفون 11 برو وآيفون 11 برو Max. وهي متوفرة باللون الأسود، الرمادي، الأخضر، الرمادي الحجري والبيج الفاتح. من المفترض أن تكون الحافظات قادرة على تحمل السقوط من ارتفاع 182 سم مع دعم الشحن اللاسلكي.

وتنوي الشركة تقديم مثل هذه الحافظات لهواتف أخرى، أجهزة اللوحية وAirPods في وقت لاحق من هذا العام.

المصدر

اعلان

