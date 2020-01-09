تكنولوجيا: PowerEgg X طائرة drone يمكن أن تتحول لكاميرة محمولة بسعر 899 دولار #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلقت في معرض CES هذا العام أحدث طائرات drone بعنوان PowerEgg X، والتي تدعم التحول إلى كاميرة محمولة، كما تأتي بنموذج يدعم مقاومة الماء، على أن يبدأ سعر PowerEgg X مع وحدة التحكم عند بعد من 899 دولار.

أعلنت PowerVision عن أحدث طائرات drone التي تأتي بإستخدامات متعددة، حيث تدعم PowerEgg X التحول إلى كاميرة محمولة، كما تأتي بميزة التعرف على الوجه.

قدمت شركة PowerVision منذ بضعة سنوات إصدارها الأول من طائرات drone التي جاءت بتصميم كروي، واليوم تعود الشركة بإصدارها الجديد PowerEgg X الذي يتميز بتصميم بيضاوي، كما تأتي أذرع الطائرة بتصميم يمكن إزالته وتخزينه لدعم وضع الكاميرة المحمولة، كما يمكن إزالة أذرع الطائرة بسلاسة.

ويمكن لطائرة PowerEgg X أن تدعم قطع مسافة 38 عقدة، كما تأتي باثنان من الكاميرات في جانبي طائرة drone تدعم تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية، وتتميز بتصميم يدعم تفادي العقبات، أيضاً تتميز الطائرة بمستشعر يدعم الهبوط بدقة، مع نمط خاص يدعم إيقاف الطائرة في الهواء.

وتقدم PowerVision عدة خاصة لطائرة PowerEgg X بتكلفة إضافية، والتي تتيح مقاومة ظروف المناخ العاصف أو الممطر، مع دعم معايير مقاومة الأتربة والماء IPX6، ولقد قدمت الشركة عرض حي أكد على كفاءة تصميم العدة المقاومة للماء.

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أيضاً من بين المميزات التي تقدم في طائرة PowerEgg X ميزة تسجيل صوت المستخدم للتعليق على المشهد الذي يتم تسجيله أثناء الطيران، حيث يمكن تسجيل الصوتيات عبر الهاتف الذكية أو عبر السماعات اللاسلكية أو ميكروفون، مع ميزة SyncVoice التي تتيح مزامنة الصوت بدقة مع المشهد.

كما تأتي طائرة ة PowerEgg X في وضع الكاميرة بثلاثة من المحاور، مع تصميم صغير الحجم ليدعم تثبيت الكاميرة بسلاسة، وتتميز الكاميرة بدعم تقنية الذكاء الإصطناعي لميزة تتبع وجه المستخدم، ومن المقرر أن تتوفر طائرة PowerEgg X مع وحدة التحكم بسعر 899 دولار، بينما تأتي مع عدة متكاملة لمقاومة الماء بسعر 1249 دولار.

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