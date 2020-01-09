شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يخت عالى التقنية يسمح للركاب بالتواصل معه بإشارات اليد والأوامر الصوتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طورت شركة Sea Ray يخت يبلغ طوله 40 قدما مزودًا بقدرات الإرساء التلقائي ويسمح للركاب بالتواصل معه باستخدام الإشارات اليد والأوامر الصوتية، والذى ظهر كأول قارب يتم عرضه في معرض CES في لاس فيجاس، حيث يستوعب 22 شخصًا ويأتي مع حزمة بطارية الليثيوم التي يمكنها تشغيل محركات عالية الأداء الحرفية لتوفير الطاقة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال ستيف لانجليز، رئيس Sea Ray: "تقدم CES فرصة فريدة لطرح طراز SLX-R 400e الجديد أمام جمهور يقدر حقًا جماله وقدراته ومجموعة من التقنيات الجديدة."



عرض اليخت وتم تزويد اليخت بثلاثة محركات 450R فائقة الشحن ونظام Fathom e-Power الجديد كليًا، وهو بديل صديق للبيئة لنظام المولد الذي يعمل بالوقود. Advertisements وأشارت Sea Ray، وهي علامة تجارية تابعة لشركة Brunswick، إلى أن القارب يتمتع بدفع عالي الأداء وعناصر تصميم مرتفعة.

عرض اليخت بالمعرض

وهناك أيضًا حزمة بطارية ليثيوم أيون على متن اليخت، والتى تحل محل مولدات الغاز من أجل توفير الطاقة، كما أن يخت SLX-R يستخدم فقط ما يعادل 10 بطاريات تسلا لتشغيل محركاتها.

وقالت الشركة: "إن اتساع وسرعة تطوير منتجاتنا وتكنولوجيا لا مثيل لها في الصناعة البحرية ونتطلع إلى مشاركة رؤيتنا في معرض مثير حقًا يوضح التزامنا بإعادة تعريف التجربة البحرية، مضيفة: "إن CES حدث رائع لأنه يجمع بين المهندسين والتقنيين والمبتكرين من العديد من الصناعات بهدف مشترك هو تطبيق التكنولوجيا لتبسيط وتعزيز الخبرات".