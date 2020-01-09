تكنولوجيا: OnePlus تؤكد على أن ميزة Optimized Charging ستدعم عمر أطول في البطارية #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة وان بلس مؤخراً أحدث المميزات التي تدعم هواتفها الذكية قريباً بعمر أطول للبطارية والتي تعرف بميزة Optimized Charging.

طورت شركة وان بلس ميزة Optimized Charging التي تمنع الشحن الزائد للهاتف ومن ثم إرتفاع درجة حرارة الهاتف، حيث تهدف وان بلس إلى دعم إصدارات الشركة بعمر أطول في البطارية.

وتدعم ميزة Optimized Charging الجديدة من وان بلس تغيير أسلوب شحن الهاتف، حيث تعمل الميزة على وقف شحن الهاتف أكثر من نسبة 80% لمدة تصل إلى 100 دقيقة، ومن ثم ستتيح للمستخدم بعد إنتهاء المئة دقيقة شحن الهاتف بشكل كامل.

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ومن المتوقع أن تتيح ميزة وان بلس الجديدة تعزيز عمر شحن الهاتف، وتعزيز عمر البطارية أيضاً عبر منع الشحن الزائد الذي يؤدي في النهاية إلى ضعف قدرة البطارية.

كما أكدت وان بلس على أن ميزة Optimized Charging هي ميزة إختيارية، لذا سيتاح للمستخدم إختيار بإغلاق هذه الميزة من خلال إعدادات البطارية.

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