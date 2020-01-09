تكنولوجيا: طوق ذكى يترجم الموجات الدماغية إلى إشارات إلكترونية تتحكم فى الأشياء

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ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الشركة التى تعمل وراء تكنولوجيا قراءة العقل هي شركة BrainCo ومقرها ماساتشوستس، والتي نشأت في مختبر الابتكار بجامعة هارفارد.
ويستخدم طوق Focus1 لقياس النشاط العقلي للمشارك بشكل غير مباشر ونقله إلى سيارة مقترنة على حلبة السباق، وتعتمد التقنية على مخطط كهربية الدماغ التقليدي، وهذه هي أجهزة المسح الطبي التي تستخدم أجهزة استشعار صغيرة مطبقة على فروة الرأس لالتقاط الإشارات الكهربائية الناتجة عندما تتواصل خلايا الدماغ مع بعضها البعض.
وكلما زاد تركيز كل متسابق، كانت سيارتهم أسرع، وأوضح زينتشوان لي من الشركة التى مقرها بوسطن، أن الجهاز يترجم الموجات الدماغية إلى إشارات إلكترونية.
وكان العرض التقديمي لتقنية Focus1 قد ظهر بشكل جيد مع الحضور في معرض الالكترونيات الاستهلاكية هذا العام، حيث كان عرض BrainCo هذا العام باستخدام إعداد حلبة سباق مع أربعة مسارات بدلاً من مسارين في العام السابق.
وتم عرض النسخة النهائية من يد اصطناعية تعتمد على الذكاء الاصطناعي للمبتورين الذين يعملون مع كل من موجات الدماغ وإشارات العضلات فى المعرض من جانب الشركة المصنعة للطوق.
واقترحت الشركة أن طوق الرأس يمكن استخدامه للتحكم في الأجهزة الذكية بجميع أنحاء المنزل، وكذلك مراقبة نشاط الدماغ لأطفال المدارس لتتبع انتباههم في الفصل.
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