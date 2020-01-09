شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طوق ذكى يترجم الموجات الدماغية إلى إشارات إلكترونية تتحكم فى الأشياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتدى الحاضرون في الحدث التكنولوجي الخاص بـCES أكبر معرض للإلكترونيات الاستهلاكية، الذي عُقد في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية طوق رأسي ذكى يعتمد على تقنية الفحص الطبي للعقل للتحكم فى ألعاب سباق سيارات بإشارات عقلك، والتى تسير بسرعة أكبر عندما تزيد من تركيزك، كما تم عرض النسخة النهائية من اليد الاصطناعية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لمبتوري الأطراف حيث تعمل مع كل من موجات الدماغ وإشارات العضلات.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الشركة التى تعمل وراء تكنولوجيا قراءة العقل هي شركة BrainCo ومقرها ماساتشوستس، والتي نشأت في مختبر الابتكار بجامعة هارفارد.

ويستخدم طوق Focus1 لقياس النشاط العقلي للمشارك بشكل غير مباشر ونقله إلى سيارة مقترنة على حلبة السباق، وتعتمد التقنية على مخطط كهربية الدماغ التقليدي، وهذه هي أجهزة المسح الطبي التي تستخدم أجهزة استشعار صغيرة مطبقة على فروة الرأس لالتقاط الإشارات الكهربائية الناتجة عندما تتواصل خلايا الدماغ مع بعضها البعض.

وكلما زاد تركيز كل متسابق، كانت سيارتهم أسرع، وأوضح زينتشوان لي من الشركة التى مقرها بوسطن، أن الجهاز يترجم الموجات الدماغية إلى إشارات إلكترونية.

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وكان العرض التقديمي لتقنية Focus1 قد ظهر بشكل جيد مع الحضور في معرض الالكترونيات الاستهلاكية هذا العام، حيث كان عرض BrainCo هذا العام باستخدام إعداد حلبة سباق مع أربعة مسارات بدلاً من مسارين في العام السابق.

وتم عرض النسخة النهائية من يد اصطناعية تعتمد على الذكاء الاصطناعي للمبتورين الذين يعملون مع كل من موجات الدماغ وإشارات العضلات فى المعرض من جانب الشركة المصنعة للطوق.

واقترحت الشركة أن طوق الرأس يمكن استخدامه للتحكم في الأجهزة الذكية بجميع أنحاء المنزل، وكذلك مراقبة نشاط الدماغ لأطفال المدارس لتتبع انتباههم في الفصل.