شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حاكم تكساس: 10 آلاف محاولة قرصنة إيرانية فى الدقيقة ضد مؤسساتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حاكم تكساس، جريج أبوت، أن المحاولات الإيرانية لشن هجمات إلكترونية على مواقع تابعة للأجهزة الحكومية فى الولاية شهدت زيادة خلال اليومين الماضيين ووصلت إلى حوالى 10 آلاف مرة فى الدقيقة، وكتب أبوت فى تغريدة على تويتر أن "محاولات لشن هجمات إلكترونية من إيران على المواقع الإلكترونية لوكالات تكساس تحدث بحوالى 10 آلاف مرة فى الدقيقة".

ودعا أبوت جميع الوكالات الحكومية على مختلف المستويات وكذلك القطاع الخاص، إلى اليقظة وحماية شبكاتها من هجمات محتملة.

وقال أبوت إن أيا من محاولات الاختراق، التي كانت تبحث عن نقاط ضعف تسمح للهاكرز بجمع بيانات أو منع الوصول إلى مواقع أو نشر رسائل على أحدها، والتي رصدها مسؤولون في تكساس، كانت ناجحة.

لكن ظهرت صورة قائد فيلق القدس قاسم سليمانى فى غارة أمريكية الأسبوع الماضى، فى موقع وكالة الزارعة فى تكساس، نشرها شخص وصف نفسه بأنه "هاكر إيرانى".

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المتحدثة باسم الوكالة، ماديسون جوريجيتو، قالت لموقع ستيسمان إن الهجوم لم يكن اختراقا وإن الموظفين في وكالة الزراعة حلوا المشكلة، فيما تحقق فيها وكالات تابعة للولاية وأخرى فدرالية.

وأوضحت رئيسة وكالة الإعلام فى تكساس، أماندا كروفورد، أن وكالتها التى لا تراقب جميع المواقع الإلكترونية التابعة للولاية، كانت تبحث عن محاولات اختراق فى ظل تردى العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران.

وأردفت أنه على الرغم من أن المحللين اكتشوا زيادة في المحاولات القادمة من داخل الحدود الإيرانية، إلا "أننا نرى مليارات المحاولات قادمة من جميع أنحاء العالم فى أى يوم.

وكان مسؤولون إيرانيون قد هددوا باستهداف مصالح الولايات المتحدة انتقاما لمقتل سليمانى.