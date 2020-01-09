شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "فيس بوك" يعلن قواعد جديدة للقضاء على التقييمات المزيفة للمنتجات على الموقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق كل من فيس بوك وإيباى على اتخاذ إجراءات صارمة بشأن التقييمات المزيفة عبر الإنترنت، بعد أن طُلب منهما وضع حد لهذه المشكلة، من جانب هيئة مراقبة المنافسة فى المملكة المتحدة، إذ نشرت هيئة المنافسة والأسواق فى المملكة المتحدة CMA يوم الثلاثاء، والتى تنظم قضايا مكافحة الاحتكار فى المملكة المتحدة، بيانًا على موقعها على الإنترنت يبلغ عن تعاون شركتى التكنولوجيا، وقالت إن كلتا الشركتين قد وقعتا على اتفاقيات لرصد وتحديد والتحقيق والرد على التقييمات الوهمية والمضللة.

ووفقًا لموقع "بيزنس إنسايدر" البريطانى، ستقوم الشركتان على وجه التحديد باتخاذ إجراءات صارمة ضد الأفراد والجماعات المشكوك فيها الذين يكتبون تقييمات وهمية مقابل الحصول على المال، ويبيعون هذه الخدمات عبر eBay وإنستجرام وفيس بوك.

وجاء فى بيان الهيئة: "وافق فيس بوك على تقديم أنظمة أكثر قوة لاكتشاف هذا المحتوى وإزالته، كما حسنت إيباى عوامل الفلترة الحالية لتحسين تحديد وحظر قوائم بيع أو تبادل التقييمات عبر الإنترنت".

أضافت الهيئة أن فيس بوك قام بإزالة 188 مجموعة وتعطيل 24 حسابا مستخدما، وحظر إيباى بشكل دائم 140 مستخدمًا، بعد أن أثار مخاوف أولية بشأن تداول التقييمات المفبركة فى صيف عام 2019.

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على الرغم من تأكيد CMA على أنها لا تتهم فيس بوك وإيباى بإيواء المتاجرة المزيفة على منصاتها، قال المدير التنفيذى Andrea Coscelli ، إن التقييمات المزيفة يمكن أن يكون لها عواقب سلبية غير مقصودة على الشركات.

وقال فى بيان: "التقييمات المزيفة تضر فعلاً بالمتسوقين والشركات على حد سواء، فالملايين من الناس يتخذون قراراتهم المتعلقة بالتسوق بناء على التقييمات، وإذا كانت هذه مضللة أو غير صحيحة، فإن المتسوقين قد ينتهى بهم المطاف إلى شراء شيء لا يليق بهم".

وأضاف فى بيانه: "نحن مسرورون لأن فيس بوك وإيباى يقومان بالشيء الصحيح من خلال الالتزام بمعالجة هذه المشكلة والمساعدة فى الحفاظ على مواقعهما خالية من المشاركات التى تبيع تعليقات وهمية."