تكنولوجيا: Adobe تستعرض ميزة الفيديو الرأسي بتقنية الذكاء الإصطناعي في #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة Adobe عرض حي لميزة الفيديو الرأسي بتقنية الذكاء الإصطناعي خلال معرض CES للعام 2020، حيث قدم Gregory Bryant نائب رئيس شركة إنتل تصريحات حول تقنية الذكاء الإصطناعي والتعلم الآلي، ومدى أهمية هذه التقنيات لدعم أجهزة الحاسب.

كما إستعرض Levine كفاءة آداء معالجات Ice Lake مع تقنية الذكاء الإصطناعي والإبداع بشكل خاص، مع ميزة Adobe evangelist الذي تأتي لدعم محو الخلفيات ومن ثم إختيار موضوع بإستخدام تقنية أدوبي Sensei AI، مع رقائق إنتل.

أيضاً تكشف تقنية الفيديو الرأسية التي ترتكز على الذكاء الإصطناعي، والتي تأتي لدعم إقتطاع جزء من مقطع فيديو أفقي وتحويله إلى مقطع رأسي.

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وإلى جانب ميزة إقتطاع جزء من كليب فيديو، يمكن أيضاً أن تدعم متابعة الأشخاص أو الأشياء، كما تأتي ميزة لدعم تعقب موضوع ومن ثم التركيز على الموضوع، لذا لن يحتاج المبدعين مع هذه الميزة ميزة التحرير اليدوي لتطبيق Snapchat.

يذكر أن شركة إنتل قامت أيضاً بإستعراض كرت شاشة منفصل مع تصميم مرن لشاشة الجهاز اللوحية، التي تأتي بحجم17 إنش بحجم 17 إنش،

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