شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: معرض 2020 CES يرفض عرض جهاز ذكى لتخزين الحشيش.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد معرض CES أكبر معرض للإلكترونيات الاستهلاكية تغييرًا محرجًا للعام الثاني على التوالي بعد تكريمه لمنتج لحفظ القنب "نبات الحشيش" بحصوله على جائزة الابتكار، ثم منعه من الوصول إلى أرض المعارض التجارية، حيث منحت جمعية تكنولوجيا المستهلك (CTA)، التي تستضيف المعرض التجاري السنوي في لاس فيجاس شركة Keep Labs الكندية جائزة ابتكار، في الفترة التي تسبق المعرض الذي يستمر هذا الأسبوع.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم منح Keep Labs، التي تستخدم التعرف على الوجه للتخزين الآمن للقنب في المنازل الجائزة عن صندوق ذكى للتخزين.

وعلى الرغم من ذلك، أخبرت CTA الشركة أنها لا يمكنها أن تظهر فى المعرض إلا إذا كانت لافتات الشركة وموادها التسويقية ومنتجاتها خالية من الحشيش والأدوات المرتبطة بها.

وكان من الصعب التعامل مع هذا الأمر، حيث أن المنتج مخصص فقط لتخزين الحشيش، لذلك قررت Keep Labs عدم المشاركة بعرضها في معرض CES 2020.

وقالت CTA "لا توجد منتجات من القنب أو السجائر الإلكترونية في قاعة العرض في معرض CES، لأن المعرض لا يحتوي على فئة تتعلق بهذا السوق".

وأضافت "نظرًا لأن الحشيش ليس فئة في CES، فقد تمكنت الشركة من المشاركة وفقًا للشروط التي قد يعرضونها لمنتجهم كجهاز تخزين."

ويُعد جهاز Keep Smart Storage أول جهاز تخزين ذكي مصمم للحفاظ على أمان القنب في المنزل، وتقوم الشركة بتنفيذ برنامج لجمع التبرعات لوصول صندوق التخزين إلى السوق.

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وهو متوفر حاليًا للطلب المسبق بسعر 199 دولارًا أمريكيًا، وهذا المنتج عبارة عن صندوق أبيض ذو مظهر يشبه المنبه، وذلك بفضل مصابيح LED التي تعرض الوقت.

ولكن هذا الجهاز يتميز بجهاز قفل بيومتري يفتح عند التعرف على وجه المستخدم أو اللمس، ومن المفترض أن يعطي الجهاز مدخني القنّب مساحة أمان في منزل العائلة من خلال ضمان عدم وصول إمدادات المستخدم إلى الأيدي الخطأ.

ويرسل الصندوق أيضًا إشعارات إلى هاتف المستخدم عند نقله من جانب طفل"، وفي الوقت نفسه، فإن "نظام مراقبة المناخ" يبقي القنب جيد ويعرض درجة الحرارة والرطوبة في الغرفة في مقدمة الصندوق".

ويحتوي الصندوق أيضًا على اتصال Wi-Fi وBluetooth، وختم محكم للحفاظ على الروائح، وتم اختيار الجهاز لجائزة الابتكار هذا العام.

وعانت CTA من رد فعل عنيف مماثل في حفل توزيع الجوائز في العام الماضي أيضا، عندما ألغت جائزة الابتكار الممنوحة للعبة الجنس في فئة الروبوتات، حيث استردت الجائزة على أساس أنها "غير أخلاقية" و "فاحشة" وحظرتها من المعرض.

ولكنها أعادت الجائزة فيما بعد وسمحت بعرض ألعاب الجنس في معرض CES 2020.