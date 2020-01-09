مقالات ويكيبيديا : كيف تجد الأفضل في 2020 ؟

موقع ويكيبيديا هو موقع موسوعي شامل لجميع المصادر التي قد تفكر أن تقرأها وستجد عليه جميع المعلومات التي قد تحتاج إلى إيجادها ومعرفتها عن أمر ما مهما كان هذا الأمر سواء كان في الفن أو العلوم أو السياسة أو حتى الشخصيات.

موقع ويكيبيديا هو موقع غير ربحي تابع لمؤسسة غير ربحية تدعى ويكيميديا تهدف لتقديم معلومات ونشر الوعي والثقافة حول العالم عبر الإنترنت، كما أن الموقع يأتي بالكثير من اللغات التي يمكنك قراءتها حتى تلك للغات المهجورة وبالطبع له جزء كامل باللغة العربية.

أما من ناحية الإنتشار والأهمية فإن الموقع يعتبر الثامن حول العالم فالزيارات ويحتوي على أكثر من 6 مليون مقالة موجودة على الموقع في مختلف المواضيع، كما أن الموقع يقدم يومياً مقالة مميزة من إختيار الفريق والمواضيع الهامة في الأخبار وكل هذا من خلال صفحة الموقع الرئيسية التي يمكنك الدخول إليها بسهولة.

سنقدم لك اليوم مجموعة أدوات تساعدك على إيجاد أفضل المقالات على ويكيبيديا والوصول إلى ما تحب قرائته بسهولة :

في الواقع هذا ليس أداة بالمعنى الحرفي فلا يمكنك تحميلها وإستخدمها على جهازك الخاص ولكن هو عبارة عن حساب تويتر يقوم يومياً بمشاركة مقالة تستحق القراءة بحسب معايير ويكيبيديا والتي تضم مجموعة من العوامل لتجعل ويكيبيديا تقتنع بأن هذا المقال جيد مثل أن يكون مكتوباً بشكل جيد وأن توجد له مراجع وواضح في تقديمه للمعلومات دون أي حيادية أو تغيير وبالطبع يحتوي على صور ووسائط متعددة.

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في الواقع هذا موقع آخر مميز يمكنه أن يقدم لك مجموعة من المقالات المتعلقة بالأماكن الجغرافية عن طريق عرض خريطة Google Maps ثم ترك مجموعة من الدبابيس التي تقدم مقالات حول المكان الموجود فيه الدبوس مثل مدينة معينة أو أي أمر مثل هذا .

بالطبع جميع المقالات الموجودة مأخذوة ومربوطة بخوادم ويكيبيديا

تعتبر هذه الأداة مثل أرشيف للصفحة الرئيسية لموقع ويكيبيديا التي كنا قد تحدثنا عنها سابقاً ، حيث تقوم هذه الصفحة بحفظ جميع المقالات الاسبوعية واليومية التي تم تغييرها والنقاشات التي طرأت داخل الموقع وأرشفتها داخل خوادمها.

مواصفات Concept One من شركة Oneplus