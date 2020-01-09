كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| سماعات “هوريزون” من “لويس فويتون” تصبح أكثر أناقة وتأتي بخاصية إلغاء الضوضاء

متابعة-سنيار: في عام 2019، كشفت دار الأزياء الفرنسية لويس فويتون عن سماعاتها الفاخرة “Horizon Earphones”، واليوم قامت العلامة التجارية بتحديث سماعاتها وتقديمها في 5 أنماط.

تم استبدال شعار الحرف الواحد المطبوع لسماعات الأذن بقرص معدني دائري يحمل أحد الأحرف الأولى من الأحرف الأولى من LV أو أزهار Monogram.

أصبحت السماعات الجديدة متوفرة الآن بألوان نفاثة باللون الأسود والأبيض والأحمر الساطع والوردي والأصفر النيون، كما تم كشف النقاب عن علبة الشحن الفاخرة الجديدة.

بالإضافة إلى تحديث الألوان، تتمتع سماعات Louis Vuitton بعمر بطارية ممتد يصل إلى 30 ساعة، وخيار شحن لاسلكي، وإلغاء نشط للضوضاء، ووضع استماع محيط، وميكروفونات مزدوجة في كل سماعة.

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يأتي الملحق أيضا مع قراءة أكثر دقة لمؤشر بطارية LED في علبة الشحن وعنصر تحكم باللمس سهل الاستخدام.

تعرض سماعات لويس فويتون الفاخرة “Horizon Earphones” للبيع بالتجزئة بمبلغ 1،090 دولار أمريكي وهي موجودة حاليا في متاجر Louis Vuitton في جميع أنحاء العالم.