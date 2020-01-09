كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن شركة سونوس ترفع دعوى قضائية ضد جوجل

متابعة-سنيار: ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه في الوقت الذي يوجد فيه عالم التكنولوجيا بأكمله في معرض CES بلاس فيجاس، رفعت شركة سونوس دعوى قضائية ضد شركة جوجل أمام محكمة الفيدرالية الأمريكية بسبب مزاعم بأن جوجل ينتهك خمس براءات اختراع للمتحدثين، بما في ذلك التكنولوجيا التي تسمح لمكبرات الصوت اللاسلكية بالتزامن مع بعضها البعض، بعد أن بدأت الشركتان العمل معا في عام 2013.

ويبدو أن Sonos لا تريد من Google دفع تعويضات فحسب، بل سجلت الشركة أيضا شكوى لدى لجنة التجارة الدولية تطلب فيها فرض حظر على بيع بعض منتجات Google التي يُزعم أنها انتهكت براءات اختراع Sonos.

ووفقًا للتايمز، تحاول Sonos التحدث إلى Google حول الانتهاك المحتمل منذ عام 2016، قبل أن تقرر رفع دعوى كملجأ أخير.

وتبحث الدعوى عن كل من العقوبات المالية وكذلك فرض حظر على مبيعات أجهزة جوجل، بما في ذلك الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، إنها مصحوبة بشكوى مطابقة من لجنة التجارة الدولية الأمريكية والتي قد تمنع أيضا استيراد أجهزة جوجل.

وغالبا ما تستخدم الشركات المتورطة في نزاعات براءات الاختراع شكاوى مركز التجارة الدولية المتزامنة كوسيلة لإجبار الجانب الآخر من المفاوضات، لأن تلك الشركات تميل إلى الانتهاء في وقت أقرب من الدعاوى القضائية.

وقالت سونوس إن الدعوى عكست جزءًا صغيرًا مما عانت منه ليس فقط جوجل، لكن أمازون أيضًا.

وادعت الشركة أن أمازون وجوجل انتهكت 100 براءة اختراع لكل منهما ، وأن هذا كان بالفعل جزءًا من نمط من عمالقة التكنولوجيا يسيئون استخدام الشراكات الضرورية للضغط على التنافس على مكبرات الصوت الذكية الخاصة بهم .

وقالت شركة سونوس لصحيفة نيويورك تايمز انه يشتبه ان نزاع البراءة أثرت جوانب أخرى لعلاقة جوجل، مثل قواعد أكثر صرامة لمساعد التحكم الصوتي واشتراط الكشف عن تفاصيل مستقبل الأجهزة تصل إلى ستة أشهر مقدما.

وادعى المسؤولون التنفيذيون في سونوس أن جوجل حاولت خلق الحجج من خلال الإصرار على أن سونوس همي من تنتهك براءات الاختراع وتقديم مقترحات مضادة لرسوم الترخيص التي دفعت مبلغًا ضئيلًا.

وقال متحدث باسم جوجل إن الشركة ستحارب الدعوى وإنها تشعر بخيبة أمل لأن سونوس اختار رفع دعوى بدلاً من مواصلة المفاوضات بحسن نية.

وفي الوقت نفسه ، أنكرت أمازون أنها انتهكت أي براءات اختراع ، وقالت إن موسيقى غرفها المتعددة تم تطويرها بشكل مستقل.

وغالبا ما تستخدم الشركات المتورطة في نزاعات براءات الاختراع شكاوى مركز التجارة الدولية المتزامنة كوسيلة لإجبار الجانب الآخر من المفاوضات، لأن تلك الشركات تميل إلى الانتهاء في وقت أقرب من الدعاوى القضائية.

وقالت سونوس إن الدعوى عكست جزءا صغيرا مما عانت منه ليس فقط من جوجل، لكن أمازون أيضا.

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وادعت الشركة أن أمازون وجوجل انتهكت 100 براءة اختراع لكل منهما، وأن هذا كان بالفعل جزءا من نمط من عمالقة التكنولوجيا يسيئون استخدام الشراكات الضرورية للضغط على التنافس على مكبرات الصوت الذكية الخاصة بهم .

وقالت شركة سونوس لصحيفة نيويورك تايمز انه يشتبه ان نزاع البراءة أثر على جوانب أخرى لعلاقة جوجل، مثل قواعد أكثر صرامة لمساعد التحكم الصوتي واشتراط الكشف عن تفاصيل مستقبل الأجهزة تصل إلى ستة أشهر مقدما.

وادعى المسؤولون التنفيذيون في سونوس أن جوجل حاولت خلق الحجج من خلال الإصرار على أن سونوس هو من تنتهك براءات الاختراع وتقديم مقترحات مضادة لرسوم الترخيص التي دفعت مبلغا ضئيلا.

وقال متحدث باسم جوجل إن الشركة ستحارب الدعوى وإنها تشعر بخيبة أمل لأن سونوس اختار رفع دعوى بدلاً من مواصلة المفاوضات بحسن نية.

وفي الوقت نفسه، أنكرت أمازون أنها انتهكت أي براءات اختراع، وقالت إن موسيقى غرفها المتعددة تم تطويرها بشكل مستقل.

وفي بيان تم تقديمه إلى Mashable، قال الرئيس التنفيذي لشركة Sonos، باتريك سبنس، إن التعامل مع Google بخصوص حل لانتهاك براءات الاختراع على مر السنين، كان صعبا.

وقال سبنس: “تعد Google شريكا مهما تعاوننا معه بنجاح لسنوات، بما في ذلك نقل مساعد Google لمنصة Sonos العام الماضي، ومع ذلك، كانت Google تنسخ بشكل صارخ وعن علم تقنيتنا الحاصلة على براءة اختراع في إنشاء منتجاتها الصوتية”. “على الرغم من جهودنا المتكررة والمكثفة خلال السنوات القليلة الماضية، لم تُظهر Google أي استعداد للعمل معنا على حل مفيد للطرفين، ولم يبق أمامنا أي خيار سوى التقاضي لمصلحة حماية اختراعاتنا، وعملائنا، وروح الابتكار التي حددت Sonos من البداية “.

قد يكون الخلاف مع كل من Google و Amazon أمرا صعبا بالنسبة لشركة Sonos، التي ليست بحجم أي من الشركتين، لكن المشكلة الأكبر هي أن شبكة Google الرائدة في مجال التجارة وأمازون الرائدة في التجارة الإلكترونية قد تتمكن من رفع مبيعات Sonos أو تحطيمها.