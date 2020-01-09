تكنولوجيا: Western Digital تكشف عن نموذج لذاكرة SSD سعة 8 تيرابايت بحجم صغير #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة Western Digital عرض لمنتجاتها الجديدة للعام 2020 خلال معرض CES، والتي شملت نموذج لذاكرة SSD تأتي بسعة 8 تيرابايت مع حجم صغير، من بين منتجات أخرى للشركة.

إستعرضت Western Digital خلال مؤتمر CES أحدث منتجات الشركة للعام 2020، ويأتي من بين منتجات الشركة نموذج لذاكرة SSD بسعة 8 يترابايت والتي تتميز بحجم صغير، وسرعة فائقة تصل إلى 20 جيجا بايت في الثانية.

يقدم النموذج الجديد لسعة Western Digital التخزينية في SSD بسعة 8 تيرابايت رؤية لمستقبل السعة التخزينية الذي ينطلق خلال الفترة القادمة، إلا أن شركة Western Digital لم تعلن عن تسمية السعة التخزينية الجديدة، وتأتي سعة التخزين بسرعة فائقة في نقل البيانات تصل إلى 20 جيجا بايت في الثانية.

كما قدمت Western Digital خلال فعاليات CES للعام 2020 إصدار جديد من ذاكرة SSD الخارجية التي يمكن أن تدعم اللاعبين، على أن تنطلق بعنوان WD_Black كما تتوفر للمستخدمين بثلاثة إختيارات.

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ومن المقرر أن تأتي WD_Black P10 D10 لدعم وحدات التحكم في الألعاب من Xbox، كما تقدم مع عرض مجاني لتجربة خدمة Xbox Game Pass Ultimate، أيضاً تأتي WD_Black P50 كأول سعة بواجهة USB مع سرعة 20 جيجا بايت في الثانية.

وينطلق محرك SuperSpeed WD_Black P50 بسعر 180 دولار وسعة 500 جيجا بايت، بينما يأتي كلاً من Xbox-branded WD_Black P10 وD10 بسعر يبدأ من 110 دولار وسعة تصل إلى 3 تيرابايت، أو سعة 12 تيرابايت بسعر 300 دولار تقريباً.

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