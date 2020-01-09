تكنولوجيا: Goal Zero تستعرض الجيل الجديد من مولد الطاقة Yeti X من الليثيوم #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Goal Zero عن الجيل الجديد من مولد الطاقة Yeti X من الليثيوم، كما إستعرضت المواصفات والمميزات المقدمة في إصدارات 2020 خلال مؤتمر CES.

تقدم شركة Goal Zero خط إنتاجها الجديد من محطات الطاقة Yeti X التي تدعم الشحن عبر الألواح الشمسية أو عبر توصيل محطة الشحن بمقبس في الحائط، وقد أشارت Goal Zero خلال فعاليات المؤتمر إلى أن الشركة لديها هذا العام عدد 6 من نماذج Yeti X.

يشمل خط إنتاج Goal Zero من محطات الطاقة للعام 2020 كلاً من 200X ،500X ، 1000X ،1500X ،3000X وأيضاً 6000X، على أن تنطلق الإصدارات الجديدة لاحقاً خلال 2020.

ولقد إستعرضت Goal Zero تفاصيل محددة حول الإصدارات الجديدة من محطات الطاقة Yeti X، حيث أكدت على أن 6000X سيكون الإصدار الأفضل والأكثر كفاءة في خط إنتاجها الجديد، كما يعد بديل أكثر كفاءة لمولد الغاز.

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كما أكدت Goal Zero على أن الإصدارات الجديدة من محطات الطاقة Yeti X ستضم MPPT، وتدعم الشحن عبر منفذ USB C، كما تتيح دفع طاقة بتقنية الشحن السريع للأجهزة، كما تتميز مولدات الطاقة بمنافذ بقدرة 12V، بينما تأتي الإصدارات الأكبر من مولدات الطاقة 1500X، و3000X وأيضاً 6000X مع 2000W AC ليدعم زيادة الطاقة الناتجة عن 12V.

وتتوافق الإصدارات الجديدة من محطات الطاقة Yeti X المقدمة من Goal Zero، في العمل مع الجيل الثالث من تطبيق Yeti، لدعم المستخدم بتفاصيل ومعلومات واضحة عن مستويات الطاقة في المولد على مدار اليوم، كما يدعم التطبيق تعيين ملفات تعريفية للشحن.

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