تسريب الصور الأوضح لهاتف P40 Pro المرتقب من هواوي

أظهرت صور لأغطية الحماية الخاصة بهاتف (بي40 برو) P40 Pro المرتقب من شركة هواوي ما سيبدو عليه الهاتف، وهي تتماشى ما نُشر حتى الآن من تسريبات.

وكان صاحب التسريبات الشهير على موقع تويتر OnLeaks قد نشر الشهر الماضي صورًا للهاتف، ولكنها كانت مظلمة، وليست واضحة، إذ اقتصرت على إظهار الخطوط الخارجية فقط. ولكن الصور التي نشرت على موقع (ويبو) الصيني أفضل وتُظهر الهاتف بصورة واضحة.

ويظهر في الصور أن الهاتف سيقدم 5 كاميرات خلفية ضمن نظام مستطيل، حيث تصطف 4 كاميرات بشكل رأسي، والكاميرا الخامسة، والفلاش إلى جانبها. ويبدو أن الكاميرا الخامسة المربعة الشكل ستكون كاميرا التقريب، إذ يُتوقع أن يدعم الهاتف التقريب البصري بمعدل 10x.

ولا تقتصر الصور المسربة الآن على إظهار ظهر الهاتف، بل إنها تُظهر واجهته، وهي تكشف عن شاشة مسطحة وليست منحنية كثيرًا مثل هاتف (ميت 30 برو) Mate 30 Pro، بالإضافة إلى وجود كاميرتين أماميتين ضمن الشاشة، وذلك على غرار هاتف (نوفا 6 5جي) nova 6 5G.

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ولأن الصور عرضت أيضًا الجانبين العلوي والسفلي للجهاز، فيظهر عدم وجود منفذ لسماعات الأذن في الجانب السفلي، وهو أمر يُحتمل أن يكون خاصًا بهاتف (بي40 برو)، وليس (بي40). وفي أعلى الهاتف يوجد حساس IR.

يُشار إلى أنه من المتوقع الإعلان عن هاتفي (بي40)، و(بي40 برو) أواخر شهر آذار/مارس القادم في العاصمة الفرنسية باريس مع معالج (كيرين 990) Kirin 990، وبدون خدمات وتطبيقات جوجل.