شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكتشف كوكب يدور حول شمسين على بعد 1300 سنة ضوئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف تلسكوب الفضاء الخارجي لصيد الكواكب (TESS) التابع لناسا كوكبا يدور حول شمسين على بعد أكثر من 1300 سنة ضوئية من الأرض، ويُطلق على الكوكب اسم TOI 1338b وهو أكبر بحوالي سبع مرات من كوكب الأرض، ما بين حجم كوكب زحل ونبتون، حيث قال علماء ناسا إن نظام الكوكب يقع في كوكبة Pictor وهو كوكب وحيد يدور حول زوج من النجوم كل 93 إلى 95 يومًا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم تأكيد حالة الكوكب من جانب وولف كوكير الذي كان يعمل متدربًا في وكالة ناسا، حيث جاءت البيانات الأصلية من مهمة قمر رصد الكواكب (TESS) وتم وضع علامة عليها كنظام كوكبي محتمل.

ويلتقط TESS صورة جديدة من السماء كل 30 دقيقة على مدار فترة 27 يومًا، فهو ينتج آلاف الصور، ويتم تحميلها جميعًا على موقع TESS، حيث يمكن للناس الإبلاغ عن المرشحين المحتملين للكوكب من خلال هذه البيانات، كما أن علماء ناسا يطورون طريقة لاكتشاف الأكسجين على الكواكب الخارجية للمساعدة فى معرفة ما إذا كانت هذه الكواكب صالحة للحياة أم لا.

وكان على كوكير، أن يمر بالصور التي يبلغ عنها الجمهور على أمل اكتشاف أي تقلبات يمكن أن تشير إلى كوكب، حيث كانت هذه هي المهمة الأولى التي تم تكليفه بها كجزء من فترة تدريبه مع وكالة الفضاء.

وقال كوكير "كنت أبحث في البيانات عن كل شيء كان المتطوعون يسمونه على أنه ثنائي يتفوق على النظام، حيث يدور نجمان حول بعضهما البعض ومن وجهة نظرنا يكسر كل منهما الآخر كل مدار".

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وأضاف كوكير "بعد ثلاثة أيام من التدريب، رأيت إشارة.. في البداية اعتقدت أنه كان كسوف نجمي، لكن التوقيت كان خطأ، واتضح أنه كوكب".

ويقول خبراء ناسا إن النجمتين في النظام، الذى يبعد حوالي 1300 سنة ضوئية عن الأرض، تدوران كل منهما الآخر كل 15 يومًا.

ويدور كوكب TOI 1338b في نفس المدار تقريبًا كما تدور حوله النجوم، لذلك يختبر الكسوف النجمي المنتظم".

ويستخدم العلماء الملاحظات من TESS لإنشاء رسوم بيانية حول كيفية تغير سطوع النجوم مع مرور الوقت، ويمكن استخدام هذا لاكتشاف كوكب.