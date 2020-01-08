تويتر تريد منحك القدرة على تحديد من يمكنه الرد على تغريداتك

كشفت شركة تويتر اليوم الأربعاء خلال حدث خاص أقامته في إطار فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 المقام حاليًا بمدينة لاس فيجاس الأمريكية عن عزمها إطلاق ميزة تسمح للمستخدمين بتحديد من يمكنهم الرد على تغريداته.

جاء هذا الإعلان على لسان مديرة إدارة المنتجات لدى تويتر (سوزان شي)، التي كشفت عن بعض التغييرات الجديدة التي سوف تأتي إلى موقع التواصل الاجتماعي خلال عام 2020 الحالي، وتركز على المحادثات خاصةً.

وقالت شي: إن تويتر ستضيف إعدادًا جديدًا لتحديد من يمكنه المشاركة في المحادثة ضمن شاشة الإنشاء مباشرةً، وهو يأتي مع 3 خيارات: (عالمي) Global، و(مجموعة) Group، و(جماعة النقاش) Panel، و(بيان) Statement. حيث يسمح خيار (عالمي) لجميع مستخدمي تويتر بالرد على التغريدة، ويقيد خيار (مجموعة) إمكانية الرد على المستخدمين الذين يتابعهم الناشر ويشير إليهم في التغريدات.

أما خيار (جماعة النقاش)، فهو يحصر إمكانية الرد فقط بالمستخدمين الذين يُشار إليهم في التغريدات، في حين يمنع خيار (بيان) أي أحد من الرد على التغريدة، ومن الاسم يظهر أنها هذه التغريدة لمجرد الإعلان عن شيء، وليست للنقاش.

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وقالت شي: إن تويتر في طور إجراء بحث بشأن الميزة، ثم تقرر ما إذا كانت ستختبرها خلال الربع الأول من 2020. وفي حال نجح الاختبار، فإنها تعتزم إطلاق لكافة مستخدمي تويتر في جميع أنحاء العالم في وقت لاحق من العام الحالي.

ويُعتقد أن تويتر تحاول من الحد من الإساءات والمضايقات التي يتعرض لها المستخدمين، وهي بذلك تسير على خطى فيسبوك التي توفر لمستخدميها خيارات تحدد من يمكنه رؤية المنشورات.

وفيما يتعلق بالمزايا الأخرى، فقد ذُكر خلال الحدث أن تويتر تعتزم إطلاق ميزة تجمع تغريدات المحادثة في شاشة واحدة، وذلك بغية تسهيل مسألة قراءة الردود، والرد على الناشر، على المستخدمين. وقالت شي: إن واجهة المحادثة الجديدة كانت تُختبر في تطبيق تويتر التجريبي twttr، وسوف تُطلق للتطبيق الرئيسي خلال الأشهر القادمة.

وخلال الحدث، تحدث مسؤولو تويتر عن مزايا أخرى ستُطلق للمستخدمين، بما في ذلك إمكانية متابعة المواضيع بدلًا من الحسابات، بالإضافة إلى تمكين المستخدمين من تخصيص عرض القوائم، وتسهيل العثور عليها.