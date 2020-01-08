سامسونج تعلن رسميًا عن هاتفها الشديد المتانة Galaxy XCover Pro

أطلقت شركة سامسونج هاتفها الذكي الجديد (جالاكسي إكسكفر برو) Galaxy XCover Pro الذي ينتمي إلى فئة الهواتف الشديدة المتانة، ويمتاز بتصميم مختلف عن غيره من الهواتف في الفئة ذاتها.

ويأتي هاتف (جالاكسي إكسكفر برو) خلفًا لهاتف (جالاكسي إكسكفر 4) Galaxy XCover 4 الذي أُطلق في عام 2017، كما أنه يأتي بعد نحو شهرين من إعلان سامسونج عن هاتف (جالاكسي إكسكفر فيلدبرو) Galaxy XCover FieldPro.

وعلى عكس الهواتف الذكية الشديدة المتانة من سلسلة (جالاكسي إكسكفر)، فإن الهاتف الجديد يمتاز بتصميم “عصري”، إذ يقدم شاشة ذات ثقب للكاميرا الأمامية، وهي من نوع LCD بقياس 6.3 بوصات وبدقة 20:9. ويمكن استخدام الشاشة مع أيدي مبتلة، أو أثناء ارتداء القفازات.

ويحتوي (جالاكسي إكسكفر برو) معالجًا ثماني النوى من نوع Exynos 9611، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت. كما يحتوي على بطارية بسعة 4,050 ميلي أمبير/ساعة تدعم الشحن السريع باستطاعة 15 واط.

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ويقدم الهاتف كاميرتين خلفيتين بدقة 25 ميجابكسل للرئيسية، وبدقة 8 ميجابكسل للأخرى. أما الكاميرا الأمامية فهي تأتي بدقة 13 ميجابكسل.

ويمتاز الهاتف – على عكس هواتف سامسونج التي أُطلقت في المدة الماضية – بأن بطاريته قابلة للإزالة. كما يمتاز الهاتف الجديد بأنه يتمتع بشهادات الحماية نفسها التي امتلكتها هواتف السلسلة السابقة. ومن هذه الشهادات: شهادة MIL-STD 810G، التي تجعل الهاتف مقاومًا للملح، والغبار، والرطوبة، والأمطار، والاهتزاز، والإشعاع الشمسي، والنقل، وتجعله مقاومًا للصدمات الحرارية. كما يتمتع (جالاكسي إكسكفر فيلد برو) بمعيار IP69 المقاوم للغبار والماء.

ويتمتع (جالاكسي إكسكفر برو) بوجود زرين قابلين للبرمجة، ويمكن استخدامهما لتشغيل وإطفاء ضوء الفلاش، أو إنشاء رسائل نصية باستخدام الإملاء الصوتي. أما أزرار رفع وخفض مستوى الصوت، وزر الطاقة – الذي يتضمن حساسًا لبصمة الأصبع – فهي منفصلة.

وبرمجيًا، يعمل الهاتف بالإصدار 9 باي من نظام التشغيل أندرويد، ولكنه مؤهل للحصول على تحديث أندرويد 10 مستقبلًا. وهو يدعم منصة سامسونج الأمنية (نوكس) Knox.

يُشار إلى أن هاتف (جالاكسي إكسكفر برو) سيتوفر في أوروبا اعتبارًا من شهر شباط/فبراير المقبل بسعر يُتوقع أن يكون 550 يوروًا أو 556 دولارًا أمريكيًا.