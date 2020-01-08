- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت جديد يمكنه طهى 300 بيتزا فى ساعة.. (صور) والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن ما هو مميز جدًا بشأن هذا الروبوت ليس صناعة البيتزا بمدخلات بشرية قليلة أو معدومة، ولكن السرعة التي تعمل بها.
روبوت البيتزا الجديد
قال كلايتون وود رئيس مجلس الإدارة: "يمكن أن ينتج الروبوت 300 بيتزا بحجم 12 بوصة كل ساعة عند السعة القصوى"، مضيفًا "فإن هذا المعدل يفوق بسهولة معدات البيتزا التقليدية التي عادة ما تنتج فقط حوالي 250 بيتزا في اليوم الواحد".
روبوت البيتزا
على الرغم من أن الشركة قررت أن تصنع البيتزا "على طراز المؤتمرات" والتي كانت نموذجية لما يتم تقديمه عادة في CES، إلا أن وود قال إن Picnic قابل للتخصيص ويمكنه تغيير إنتاجه وفقًا لاحتياجات العملاء.
وكان هناك سؤال حول الكيفية ومن سيتأثر بتطبيق Picnic في عالم المطاعم، وفي حين أنه من السهل تصور نظام مثل استبدال Picnic للعمال، إلا أن وود يقول إن Picnic يمكن أن يساعد بالفعل في حل مشكلة العمالة في صناعة المطاعم.
روبوت البيتزا
وقال وود: "في صناعة الخدمات الغذائية هناك نقص هائل في العمالة على مستوى العالم لا يمكن لأحد أن يحصل على ما يكفي، وعندما لا يكون لديك ما يكفي من العمال في كثير من الأحيان، يصبح لديك عمال جدد قليلة التدريب".
وأضاف وود: "في إعداد البيتزا، يستغرق الأمر بعض التدريب للحصول على الوصفة والنسب الصحيحة، وإذا كنت علامة تجارية، عند وضع نسب خاطئة ، فأنت لا تصنع البيتزا التي تحمل علامة تجارية".
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: روبوت جديد يمكنه طهى 300 بيتزا فى ساعة.. (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.