تكنولوجيا: Hisense تكشف عن أحدث تشكيلة من منتجاتها والأسعار بـ #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Hisense عن أحدث تشكيلة من منتجاتها ضمن فعليات CES 2020، بالإضافة إلى سلسلة شاشات Quantum الجديدة، كما أصدرت الشركة أيضاً عن جهاز بروجكتور قصير المدى بدقة 4K مع حجم صورة تصل إلى 100 بوصة.

فقد قامت الشركة بطرح نموذجين من سلسلة Quantum بالإضافة إلى R8F أول تلفزيون لها ULED 4K Roku مع XD9G 4K ULED XD TV ، و H65G Series 4K Android TV ، و H4G TV Roku TV وغيرها.

الجدير بالذكر أن أجهزة H9G Quantum Series تتميز بتقنية ULED إلى جانب Dolby Atmos وDolby Vision بالإضافة إلى الميكروفونات بالإطار وميزة التحكم الصوتي في المجال البعيد مع Google Assistant مدمج، مع إمكانية تنزيل المحتوى عبر Android TV.

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ستتوفر H9G Series خلال إبريل بتكلفة 699.99$ لحجم 55 بوصة، 999.99$ لحجم 65 بوصة

ستتوفر H8G Series خلال مارس 2020 بتكلفة 399.99$ لحجم 50 بوصة، 499.99$ لحجم 55 بوصة ، 699.99$ لحجم 65 بوصة، 1399.99$ لحجم 75 بوصة

ستتوفر H65G Series خلال الربع الثاني من 2020 بتكلفة 269.99$ لحجم 43 بوصة، 299.99$ احجم 50 بوصة، 329.99$ لحجم 55 بوصة، 479.99$ لحجم 65 بوصة، 899.99$ لحجم 75 بوصة، 1499.99$ لحجم 85 بوصة.

R8F Series متوفرة الآن بتكلفة 499.99$ لحجم 55 بوصة، 699.99$ لحجم 65 بوصة.

R6E3 Series ستتوفر خلال 2020 بتكلفة 228$ لحجم 43 بوصة، 248$ لحجم 50 بوصة، 298$ لحجم 58 بوصة، 428$ لحجم 65 بوصة، 789$ لحجم 75 بوصة.

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