تكنولوجيا: Lenovo تكشف عن Smart Frame وجهاز Smart Tab M10 FHD Plus في مؤتمر #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة لينوفو في معرض CES للعام 2020 عن Smart Frame لدعم الصور الرقمية بإطار ذكي بحجم 21.9 إنش، كما قدمت جهاز Smart Tab M10 FHD Plus بحجم 10.3 إنش بسعر 189 دولار.

كشفت شركة لينوفو عن تقنية ذكية جديدة في Smart Frame الذي يأتي ليدعم المستخدم بإطار ذكي للصور الرقمية، والذي يتميز بحجم أكبر وينطلق في شهر أغسطس للبيع بسعر 400 دولار.

ويختلف الإطار الذكي المقدم من لينوفو خلال فعاليات CES عن الإصدارات الحالية من الإطارات الذكية، حيث تقدم لينوفو إصدارها الجديد من الإطار الذكي بحجم أكبر يصل إلى حجم 21.9 إنش، والذي يهدف إلى دعم المستخدم بعرض واضح للصور الرقمية على الحائط.

كما يتميز الإطار الذكي من لينوفو بتصميم أنيق، مع طلاء مضاد للتوهج، ولون غير لامع، أيضاً يدعم إطار Smart Frame دقة عرض 1920 في 1080 بيكسل، بجودة عرض FHD، كما يدعم الإطار الذكي زاوية عرض 85 درجة.

أيضاً يأتي إطار لينوفو الذكي الجديد بمستشعر للإضاءة المحيطة، يدعم ضبط السطوع في الإطار الذكي وفقاً للإضاءة المحيطة بالإطار، كما يدعم ضبط حرارة الألوان أيضاً وفقاً لمحيط الإطار، لإنتاج عرض طبيعي ومميز للصور الرقمية.

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من جانب أخر يأتي الإطار الذكي بمستشعر للحركة في مقدمة تصميم الإطار، ليدعم تحريك الصور في الإطار من اليمين إلى اليسار لتغيير صورة الإطار، كما يمكن للإطار الذكي أن يدعم إستبدال الصورة عبر تطبيق مخصص ومصاحب للإطار الذكي، أيضاً يرتكز الإطار الذكي على تقنية الذكاء الإصطناعي لإختيار الصور المميزة بأعلى جودة للعرض.

وقد كشفت لينوفو أيضاً عن جهاز Smart Tab M10 FHD Plus الذي يأتي بمساعد جوجل الرقمي، وبسعر 189 دولار، والذي يتميز بحجم 10.3 إنش، ويأتي باثنان من مكبرات Dolby Atmos، ويدعم العمل أيضاً كإطار ذكي للصور.

كما يأتي الجهاز بنمط خاص للأطفال، والذي يدعم عرض محتوى محدد للأطفال، مع ميزة تحكم الآباء في نوعية المحتوى، كما قدمت شركة لينوفو خدمة Connected Home Security التي تدعم حماية المستخدم عند رصد ثغرات أمنية أو إختراق لأجهزة الحاسب أو أي من أجهزة لينوفو، والتي تتوفر بشكل مجاني لمدة شهر، ومن ثم تأتي بإشتراك شهري بقيمة 30 دولار.

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