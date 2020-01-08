تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن الهاتف XCover Pro مع بطارية قابلة للإزالة #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت شركة سامسونج هاتف Galaxy XCover Pro وهو أحدث الإضافات إلى تشكيلة هواتف سامسونج الذكية ذات المعايير العسكرية في التحمل والمتانة وللأستخدامات الشاقة، ولكن على عكس معظم الهواتف الذكية من سلسلة XCover يأتي الإصدار الجديد مع تصميم أكثر حداثة. مواصفات Galaxy XCover Pro: شاشة LCD بقياس 6.3 بوصة أبعاد: 20:9

نظام: Android 9 Pie وقد يتلقى اندرويد 10 عند توافره

إمكانية تشغيل الشاشة مع الأيدي المبتله أو حتى عند أرتداء القفازات

ذاكرة عشوائية: 4 جيجا بايت

ذاكرة تخزين: 64 جيجا بايت

بطارية سعة: 4050 mAh قابلة للإزالة

كاميرا سيلفي أمامية: 13 ميجا بيكسل

كاميرا خلفية: 25 ميجا بيكسل

معيار IP68 القدرة على مقاومة الماء والغبار مع معيار التحمل والمتانة من الجيش الأمريكي MIL-STD-810

التوفر: أعتباراً من فبراير 2020

التكلفة: 556$ المصدر اعلان



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