تكنولوجيا: كاميرة Insta360 One R تدعم تصوير 360 درجة و4K action مع تصميم مصغر #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف عن كاميرة Insta360 One R الجديدة في مؤتمر CES للعام 2020، والتي تميزت بدعم تصوير 360 درجة و4K action، كما تأتي بثلاثة من التكوينات الرئيسية تشمل العدسات، جسم الكاميرة الذي يضم الشاشة، وزر التشغيل وزر التسجيل، مع منفذ USB-C، مع فتحة لبطاقة microSD كما تضم الكاميرة قاعدة للبطارية.

وتأتي قاعدة الكاميرة باثنان من المنافذ، مع مرفقات تدعم تثبيت العدسات، كما تستقر البطارية في الجزء السفلي من الكاميرة، ويأتي إصدار Insta360 One R Twin بسعر 480 دولار، وتضم بطارية واحدة، مع وحدة 360 درجة للكاميرة، ووحدة بدقة 4K.

كما تتميز كاميرة Insta360 بوحدة 4K فقط للكاميرة، مع بطارية واحدة، مع سعر 300 دولار، وتؤكد Insta360 على أن الكاميرة ستأتي بمعالجة أفضل للصور، والفيديو، كما ستعمل الشركة على تحسين تجربة المستخدم عند إطلاق الكاميرة للمستخدمين.

وتتميز كاميرة One R بتصميم مقاوم للماء حتى عمق 5 أمتار، كما يتميز تصميم الكاميرة بفراغ صغير الحجم إلى جانب وحدة البطارية، لفصل وحدة الكاميرة، إلا أن Insta360 أكدت على خططها لإطلاق بعض التعديلات على التصميم عند إطلاق الكاميرة للمستخدمين.

وتدعم الكاميرة ميزة التثبيت البصري، مع تحسينات في ميزة البث، ويمكن أن تدعم تسجيل فيديو 5.7K عند 30 إطار للثانية، كما في كاميرة One X.

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أيضاً من بين الترقيات المقدمة في هذا الإصدار في شاشة ملونة بخاصة اللمس، إلا إنها لا تقدم أعلى دقة عرض، حيث يمكن من خلال الشاشة التحكم في معدل الإطارات، ومراجعة اللقطات والفيديو الذي تم تسجيله، ويمكن للنقر المزدوج على الشاشة أن يدعم التبديل بين العدسات.

كما تأتي الشاشة بمعدل إستجابة سريع، مع حجم 1.3 إنش فقط، لذا قد لا تدعم جميع المستخدمين بميزة التحكم السلس في الشاشة، وتأتي وحدة 4K التي لدعم الإتصال بالكاميرة كواحدة من أفضل المميزات، كما يمكن أن تستخدم الشاشة لعرض لقطات العدسات الخلفية أو الأمامية، كما تدعم الكاميرة معدل 60 إطار لكل ثانية في لقطات 4K، أو 200 إطار لكل ثانية بدقة 1080 بيكسل.

من جانب أخر يأتي تطبيق الهاتف الخاص بالكاميرة مع بعض المميزات الجديدة التي تشمل ميزة Deep Track active ، مع ميزة Auto Framing وأيضاً ميزة لقطات سينمائية.

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