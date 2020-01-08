Dell Concept UFO يجمع بين تصميم Nintendo Switch وقوة الحاسوب الشخصي

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كان هناك إنتقاد واحد لجهاز Nintendo Switch، فهو عدم تمتعه بنفس قوة Playstation 4 أو Xbox One أو الحواسيب الشخصية. هذا يعني أنه يجب تقليص مستوى بعض الألعاب أثناء إطلاقها على جهاز Nintendo Switch في الجانب المتعلق بالرسوميات والأداء، وعلى الرغم من أن هذا الأمر ليس شيئًا سيئًا تمامًا، فنحن متأكدين من أن معظم اللاعبين يفضلون لو كان Nintendo Switch أقوى قليلاً.

يبدو أن شركة Dell تعمل على إيجاد حل ذلك. في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2020 المنعقد حاليًا بمدينة لاس فيغاس الأمريكية، قامت الشركة الأمريكية بالكشف عن جهاز يُدعى Dell Concept UFO. إستنادًا إلى تصميمه، يتضح من أين أخذت الشركة الإلهام، حيث تشعر أنها تحاول إنشاء حاسوب ألعاب محمول مع نفس تصميم Nintendo Switch ولكن بقوة الحاسوب الشخصي.

كما هو متوقع، نظرًا لأن هذا حاسوب شخصي، فهو سيقوم بتشغيل ألعاب Windows، وهو أمر جيد بالفعل لأنه يعني أن اللاعبين سيصلون إلى مكتبة أكبر بكثير، على إفتراض أن الألعاب متوافقة مع عناصر التحكم الخاصة بالجهاز. لسوء الحظ، بالنسبة لأولئك الذين يأملون في أن تقوم شركة Dell بتحويل هذا إلى واقع، فلا يبدو الأمر كذلك في الوقت الحالي.

تجدر الإشارة إلى أنه مجرد مفهوم حاليًا وأن ما رأيناه في معرض CES 2020 هو مجرد نموذج أولي وليس متاحًا للشراء، لذلك لا تحبس أنفاسك وتتوقع رؤيته يصل إلى السوق في أي وقت قريب.