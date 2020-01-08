Mercedes-Benz تكشف عن سيارة نموذجية إستوحت تصميمها من فيلم Avatar الشهير

فاطمة أيت طالب - دبي - هناك الكثير ممن يتساءلون عما يخبئه المستقبل فيما يتعلق بالنقل. هل سنطير في السماء في سياراتنا الخاصة؟ هل ستبقى السيارات مرتبطة إرتباطًا وثيقًا بالأرض؟ أو ربما إكتشاف طريقة للتنقل بسرعة البرق من مكان إلى آخر؟ في غضون ذلك، كانت الشركات المصنعة للسيارات تعمل على جميع الأفكار المتاحة.

Mercedes Benz هي واحدة من هذه الشركات حيث قامت الشركة مؤخرًا بالكشف عن مفهوم جديد لسيارة متقدمة يُدعى Mercedes Benz VISION AVTR. إذا كنت تعتقد بأن هذه السيارة النموذجية تذكرك بفيلم Avatar الشهير، فأنت على حق، فقد أكدت لنا شركة Mercedes Benz بنفسها أنه تم تصميم هذا المفهوم بالتعاون مع مخرج فيلم Avatar، وهذا المخرج هو James Cameron.

ووفقا للشركة، ستحتوي السيارة على أجزاء ” عضوية ” مثل اللوحات الإلكترونية التي يمكن إستخدامها للتواصل مع أشخاص خارج السيارة. كما أن عجلاتها الكروية مستوحاة من بذور شجرة النفوس من الفيلم، وسوف تسمح أيضًا للسيارة بالتحرك في إتجاهات متعددة.

تشمل الميزات الأخرى غير التقليدية والمستقبلية للسيارة وحدة تحكم ستهتز بسرعة قلبك وتنفسك، مما يوضح كيف يمكن للبشر والآلات ” الإندماج ” مع بعضهم البعض. ومع ذلك، فهذا مجرد مفهوم ونحن نشك في أنه سيتم تصنيعه، ولكنه لا يزال تصميمًا مثيرًا للإهتمام إلى حد كبير.