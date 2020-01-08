فاطمة أيت طالب - دبي - هناك الكثير ممن يتساءلون عما يخبئه المستقبل فيما يتعلق بالنقل. هل سنطير في السماء في سياراتنا الخاصة؟ هل ستبقى السيارات مرتبطة إرتباطًا وثيقًا بالأرض؟ أو ربما إكتشاف طريقة للتنقل بسرعة البرق من مكان إلى آخر؟ في غضون ذلك، كانت الشركات المصنعة للسيارات تعمل على جميع الأفكار المتاحة.
Mercedes Benz هي واحدة من هذه الشركات حيث قامت الشركة مؤخرًا بالكشف عن مفهوم جديد لسيارة متقدمة يُدعى Mercedes Benz VISION AVTR. إذا كنت تعتقد بأن هذه السيارة النموذجية تذكرك بفيلم Avatar الشهير، فأنت على حق، فقد أكدت لنا شركة Mercedes Benz بنفسها أنه تم تصميم هذا المفهوم بالتعاون مع مخرج فيلم Avatar، وهذا المخرج هو James Cameron.
ووفقا للشركة، ستحتوي السيارة على أجزاء ” عضوية ” مثل اللوحات الإلكترونية التي يمكن إستخدامها للتواصل مع أشخاص خارج السيارة. كما أن عجلاتها الكروية مستوحاة من بذور شجرة النفوس من الفيلم، وسوف تسمح أيضًا للسيارة بالتحرك في إتجاهات متعددة.
تشمل الميزات الأخرى غير التقليدية والمستقبلية للسيارة وحدة تحكم ستهتز بسرعة قلبك وتنفسك، مما يوضح كيف يمكن للبشر والآلات ” الإندماج ” مع بعضهم البعض. ومع ذلك، فهذا مجرد مفهوم ونحن نشك في أنه سيتم تصنيعه، ولكنه لا يزال تصميمًا مثيرًا للإهتمام إلى حد كبير.
كانت هذه تفاصيل خبر Mercedes-Benz تكشف عن سيارة نموذجية إستوحت تصميمها من فيلم Avatar الشهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.