الهاتف Nokia 7 Plus يبدأ بدوره بتلقي تحديث Android 10 الرسمي والمستقر

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة HMD Global Oy يوم أمس بإصدار تحديث Android 10 للهاتف Nokia 6.1 Plus، والآن إتضح أن الشركة الفنلندية بدأت كذلك اليوم بإصدار نفس التحديث للهاتف Nokia 7 Plus أيضًا.

تحديث Android 10 للهاتف Nokia 7 Plus يحمل البنية رقم V4.10C، ويبلغ حجمه أكثر من 1.4 جيجابايت. وبغض النظر عن الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في الإصدار الجديد من نظام الأندرويد مثل نظام التنقل بالإيماءات والوضع الليلي على مستوى نظام التشغيل بالكامل وميزة الردود الذكية، وإعدادات الخصوصية الجديدة، وما إلى ذلك من الميزات الجديدة، فهذا التحديث الجديد يجلب معه كذلك الإصلاحات الأمنية لشهر ديسمبر الماضي.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

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وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.

قبل الختام، نود أن نشير إلى أن Nokia 6.1 و Nokia 2.2 و Nokia 3.1 Plus و Nokia 3.2 و Nokia 4.2 هي الهواتف التالية التي ستحصل على تحديث Android 10 من شركة HMD Global Oy.