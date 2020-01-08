Realme تكشف بهدوء عن الهاتف Realme C2s، ويُكلف 43 دولار أمريكي

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Realme اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن هاتفها الذكي الثالث لهذا العام، والهاتف المعني هنا يحمل إسم Realme C2s. لم يتم عقد حدث كما أنه لم يتم إصدار بيان صحفي للإعلان عن هذا الهاتف، ولكن بمجرد أن تلقي نظرة على التفاصيل ستعرف السبب.

في حالة إذا ألقيت نظرة على الإسم، فقد تتوقع أن يجلب معه بعض التحسينات مقارنة مع الهاتف Realme C2 الحالي الذي أعلنت عنه شركة Realme في شهر أبريل الماضي، ولكن إتضح في الأخير أن شركة Realme قررت فقط تغيير الإسم من أجل السوق التايلاندي. وبالتالي، هذا يعني أن الهاتف Realme C2s حصل على نفس تصميم ومواصفات الهاتف Realme C2 الحالي.

الهاتف Realme C2s يضم بدوره شاشة +HD بحجم 6.1 إنش تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 5 ميغابكسل، ويضم كذلك ذاكرة عشوائية بحجم 2GB أو 3GB، وذاكرة داخلية بحجم 16GB أو 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأولى وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثانية، وبطارية بسعة 4000mAh.

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الهاتف Realme C2s الجديد يضم بدوره المعالج MediaTek Helio P22 المصنع بإستخدام تكنولوجيا 12 نانومتر، كما أنه يفتقر إلى مستشعر بصمات الأصابع، ولكنه يأتي بدلاً من ذلك مع خاصية فتح الهاتف عن طريق الوجه. وعلاوة على ذلك، فهو يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة ColorOS 6.0.

يتم حاليًا عرض الهاتف Realme C2s للبيع في تايلاند باللون الأسود ذو النمط الماسي فقط، وذلك مقابل ما يُعادل 43 دولار أمريكي.