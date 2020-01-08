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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "مخدة" ذكية تمنعك من الشخير ليلا.. "عشان تحافظ على جوازك" والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تحتوى تقنية الوسادات على نظام كشف صوتي قادر على سماع الشخير عند حدوثه، وبمجرد أن يلتقط المسجل أي تنفس ثقيل، يصبح قادرًا على التواصل مع وسادة الحركة، التي تنفخ الأكياس الهوائية لإعادة وضع رأس المستخدم.
مخدة ذكية
وتهدف 10Minds إلى تحسين تدفق الهواء من خلال أنف الشخص وتقليل احتمال الشخير، وتقول الشركة إن منتجها مصمم لجعل الحركات خفية بدرجة كافية حتى لا يستيقظ الأشخاص من نومهم.
ومن المنتظر أنا يساهم المنتج فى حل العديد من الخلافات الزوجية التي يسببها الشخير.
وعلى الرغم من أن الضغط كان ملحوظًا، وكذلك تعديل الرقبة عند تجربة الوسادة، إلا أن الوسادة قد نجحت في جهودها لأداء وظيفتها برفق ، ورفع ودعم العنق دون أي مدخلات خارجية.
وتقدم 10Minds أيضًا تطبيقًا يمكن استخدامه لفحص نظرة عامة على بيانات النوم، بما في ذلك مدى خطورة الشخير مع مرور الوقت.
مخدة ذكية
وسيكون لهذا الجهاز نظام مطور للكشف عن الشخير اللاسلكي مصمم لتبسيط العملية، كما سيتمكن المستفيدون الأوائل من الحصول على الإصدار الثاني مقابل 210 دولارات مقابل سعر التجزئة البالغ 410 دولارات.
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