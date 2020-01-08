شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "مخدة" ذكية تمنعك من الشخير ليلا.. "عشان تحافظ على جوازك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طورت شركة 10minds للتكنولوجيا وسادة ذكية للتخلص تماما من الشخير ليلا، التي تم عرضها في CES أكبر معرض للإلكترونيات الاستهلاكية بلاس فيجاس، وهي وسادة تستخدم تقنيات متعددة مختلفة للمساعدة في تخفيف المشكلات التي تسهم في الشخير، وذلك باستخدام نظام مراقبة ضغط النوم، فيوجد مستشعرات داخلية داخل الوسادة يمكنها اكتشاف موضع رأس الشخص، حيث تكون قادرة على تنشيط الأكياس الهوائية داخل المنتج لتضع رؤوس النائمين ورقابهم في الاتجاه الصحيح.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تحتوى تقنية الوسادات على نظام كشف صوتي قادر على سماع الشخير عند حدوثه، وبمجرد أن يلتقط المسجل أي تنفس ثقيل، يصبح قادرًا على التواصل مع وسادة الحركة، التي تنفخ الأكياس الهوائية لإعادة وضع رأس المستخدم.



مخدة ذكية وتهدف 10Minds إلى تحسين تدفق الهواء من خلال أنف الشخص وتقليل احتمال الشخير، وتقول الشركة إن منتجها مصمم لجعل الحركات خفية بدرجة كافية حتى لا يستيقظ الأشخاص من نومهم. ومن المنتظر أنا يساهم المنتج فى حل العديد من الخلافات الزوجية التي يسببها الشخير. Advertisements وعلى الرغم من أن الضغط كان ملحوظًا، وكذلك تعديل الرقبة عند تجربة الوسادة، إلا أن الوسادة قد نجحت في جهودها لأداء وظيفتها برفق ، ورفع ودعم العنق دون أي مدخلات خارجية. وتقدم 10Minds أيضًا تطبيقًا يمكن استخدامه لفحص نظرة عامة على بيانات النوم، بما في ذلك مدى خطورة الشخير مع مرور الوقت.



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وسيكون لهذا الجهاز نظام مطور للكشف عن الشخير اللاسلكي مصمم لتبسيط العملية، كما سيتمكن المستفيدون الأوائل من الحصول على الإصدار الثاني مقابل 210 دولارات مقابل سعر التجزئة البالغ 410 دولارات.