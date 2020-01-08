شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو مش عارف تعمل دايت.. أسورة ذكية تمنعك من تناول الوجبات السريعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة بريطانية ناشئة عن أسورة ذكية تهدف إلى مساعدة مرتديها على اتخاذ خيارات صحية أفضل، ومنعه من تناول الوجبات السريعة، عن طريق استخدام الحمض النووى الخاص به، والتى تحمل اسم DnaNudge ، إذ تجمع الحمض النووى الخاص بك من خلال مسحة من خلايا الخد وترسل البيانات المتعلقة بالتغذية إلى الأسورة، وإذا أظهرت النتائج أن لديك استعدادًا وراثيًا مثل ارتفاع ضغط الدم، فستخبرك الأسورة بضرورة الابتعاد عن الوجبات الخفيفة المالحة.

ووفقا لموقع "نيويورك تايمز، يمكن للمستخدمين أيضا ببساطة مسح الباركود بأى منتج من خلال أسورتك الذكية، لمعرفة المنتجات الصالحة للأكل، لتومض الأسورة باللون الأخضر فى حال التطابق الجيد لبيولوجيتك، أو باللون الأحمر، وبعد الوميض، يمكنك التحقق من التطبيق للحصول على تفاصيل أكثر تفصيلًا عن سبب كون الطعام غير مناسب لك، وكذلك الحصول على توصيات بشأن المنتجات التى قد تكون أفضل تطابقًا.

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مسح المنتجات

كل ما على المستخدم فعله فى البداية هو إرسال عينة لعاب إلى مقر الشركة فى كوفنت جاردن بلندن، لتقوم DNANudge بتحليل الحمض النووى الخاص بك لتمنحك تفاصيل عن ملفك الغذائى، وتخبرك إذا ما كنت حساس للملح، أو عرضة للإصابة بمرض السكرى، وغيرها من المعلومات، والتى تعرض لك عبر تطبيق الشركة، ثم يتم بعد ذلك تدمير عينتك.

جدير بالذكر لم تكن هذه الأسورة الذكية هى الأولى من نوعها، بل طورت شركة Behavioral Technology الأمريكية، منذ فترة أسورة أخرى تعمل بطريقة سهلة وبسيطة فلا تحتاج إلى أى خطوات أو إجراءات معقدة، بل تعتمد فكرتها على صعقك كهربائيا بقوة 350 فولت لعقابك عند القيام بأى عادة سيئة مثل تناول الطعام غير الصحى أو عدم الالتزام بنظامك الغذائى.

وتمكن الأسورة الذكية مرتديها على التخلص من مجموعة واسعة من العادات السيئة بما فى ذلك التدخين والنوم لساعات طويلة وقضاء الكثير من الوقت على الإنترنت.