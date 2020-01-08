شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم بالفضاء.. الاتحاد السوفيتى يطلق المستكشف القمرى الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أنه في مثل هذا اليوم الموافق 8 يناير فى الفضاء، ولكن منذ حوالى نصف قرن فى عام 1973، أطلق الاتحاد السوفيتي مهمة Luna 21 للهبوط على على سطح القمر، وكانت هذه هي المرة الثانية التي يضع فيها الاتحاد السوفيتي مستكشف على سطح القمر، فيما كان هذا الهبوط القمري الثالث عشر الناجح لبرنامج Luna.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، كانت Luna 21 مركبة فضائية روبوتية مثل بعثات Luna الأخرى، حيث أطلقت على صاروخ بروتون وهبطت في الحفرة Le Monnier بعد أسبوع واحد من الإطلاق.

كما أنها بعد حوالي ثلاث ساعات من الهبوط، نشرت المركبة المستكشف الذى يسمى Lunokhod 2، وتنقل المتجول حوالي 24 ميلًا والتقط أكثر من 80،000 صورة على سطح القمر قبل أن يتدفق بطريق الخطأ إلى فوهة البركان، حيث تراكم الغبار على ألواحه الشمسية وانتهت مهمته.

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وتتعدد المهمات الفضائية إلى القمر بشكل دائم لاستكشاف سطحه، ولعل يوجد حاليا مستكشف على القمر أيضا ولكن من جانب الصين ويحقق العديد من النجاحات، حيث تجولت مركبة الاستكشاف القمرية الصينية "يوتو-2" لمسافة 357.695 متر في الجانب البعيد من القمر.

وجدير بالذكر أنه قد أعلن مركز البرنامج الصيني لاستكشاف القمر التابع لمصلحة الفضاء الوطنية الصينية، أن رحلة المسبار من أجل القيام بمهام الاستكشاف العلمي للأرض.

وكان قد وصل هذا المستكشف على متن المسبار "تشانج آه-4" الصيني، في 8 ديسمبر من عام 2018، والذى حقق أول هبوط سلس على الإطلاق على فوهة بركان "فون كارمان" في حوض إيتكين- القطب الجنوبي في الجانب البعيد من القمر فى 3 يناير من العام الماضى.