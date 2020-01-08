مواصفات لابتوب اسوس Asus Zephyrus G14 مع مميزاته و سعره

Asus Zephyrus G14 هو جهاز لابتوب جديد من شركة Asus اعلنت عنه في وقت قريب جداً. لم يصدر الجهاز للبيع بعد لكنه يحمل العديد من المميزات المثيرة للإهتمام. و يقدم مجموعة من المواصفات تعدك كمستخدم بأداء قوي و عال من الجهاز. حيث انه في كل حال لابتوب مخصص للألعاب. كما انه سيقدم تجربة متكاملة لكل المستخدمين. و لكن ليس الأداء فقط ما يميز هذا اللابتوب فظهر اللابتوب المميز و الذي يحتوي على اضائة LED تزيد من جمال الجهاز و تميزه. لنناقش هذا

مواصفات Asus Zephyrus G14

المعالج معالج AMD Ryzen 7 4800HS الشاشة شاشة بحجم 14 بوصة من نوع IPS بدقة FHD بمعدل تحديث 120Hz شاشة بحجم 14 بوصة من نوع IPS بدقة WQHD بمعدل تحديث 60Hz شاشة بحجم 14 بوصة من نوع IPS بدقة FHD بمعدل تحديث 60Hz الشاشة داعمة لتقنية Adaptive Sync Technology معالج الرسوميات Nvidia GeFroce RTX 2060 6GB GDDR6 ذاكرة الوصول العشوائي يدعم حتى سعة 32GB من نوع DDR4 بسرعة 3200MHz المساحة الداخلية يدعم حتى سعة 1TB من ذاكرة NVMe SSD PCIe 3.0 الإتصال اللاسلكي Wi-FI 6 Bluetooth 5.0 المداخل 1× مدخل USB 3.2 Gen 2 Type-C يعمل كـDisplay Port 1.4 و مدخل للشحن كذلك 1× مدخل USB 3.2 Gen 2 Type-C 2× مدخل USB 3.2 Gen 1 Type-A Advertisements 1× مدخل HDMI 2.0b 1× مدخل 3.5mm للسماعات و الميكروفونات الخارجية الأبعاد 324×222×17.9 ملليمتر

مميزات Asus Zephyrus G14

الأداء القوي للألعاب

هو لابتوب للألعاب فبشكل بديهي الجهاز سيأتي بعتاد قوي جداً مناسب بشكل كبير للألعاب. و لذلك فمبعالج مثل AMD Ryzen 7 4800HS ستضمن اداء قوي جداً. هذا معالج ثماني النواة يأتي بسرعة اساسية تساوي 2.9GHz. و تصل السرعة الى 4.2GHz. هذا المعالج اكثر من كاف لتشغيل العاب كثيرة جداً بدون اي مشاكل نهائياً. ادمجه مع معالج رسومي RTX 2060. احد اقوى المعالجات الرسومية في العالم. لتجربة لعب جيدة و سريعة و سلسة بدون مشاكل

ظهر الجهاز بالـLED

نقطة جمالية قوية من اجل العديد من المستحدمين. بدلاً من ان تصدر الشركة جهازاً مليئاً بأضواء RGB بشكل مبالغ به قامت بإصدار هذا الجهاز بظهر به مجموعة من الـLED. يمكنك تخصيص هذه الـLED بأي نمط او شكل تريده. ليصبح تصميم ظهر الجهاز كما تحب. و هذه نقطة جيدة صنعتها ASUS في جهازها الجديد.

تعدد المداخل

الجهاز يحمل مجموعة من المداخل المتنوعة بداية من مدخل USB Type-C 3.2 من الجيل الثاني. الذي يعمل ايضاً كمدخل لشحن الجهاز بالإضافة لوجود مداخل USB متنوعة للـUSB. فلن تحتاج لمداخل اضافية في حالات كثيرة. بالإضافة لمدخل HDMI 2.0 لعرض المحتوى على شاشات اعلى و اكبر. لكن ينقص الجهاز شئ واحد فقط. و هو مدخل Ethernet. لأن الألعاب التي تعتمد على الإنترنت ستفضل استعمال انترنت سلكي لسرعة و استقرار في السرعة بشكل اكبر. فكان من الأفضل وجود هذا المدخل في اللابتوب

توافر Asus Zephyrus G14

ليس متاحاً بعد للبيع فالبتالي ليس هناك اي تسعير رسمي. اللابتوب في مرحلة النماذج فقط. و سيكون متاحاً للبيع في وقت ما في الربع الأول لعام 2020. لكنه في هذه الفترة معروض في معرض CES 2020. في ولاية لوس انجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية. و لكن الإصدار الرسمي لم يتم بعد

Asus Zephyrus G14 ليس للجميع الآن

اذا فكرت في الأمر فإن هذا اللابتوب لا يمكن اعتباره لجميع المستخدمين. حيث ان هذا الجهاز سيبدو بسعر مرتفع بعض الشئ. ليس بسبب المواصفات بل بالتأكيد بسبب لوحة الـLED في ظهر الجهاز. و برمجة الـSoftware الخاص بهذه اللوحة في الخلف. لكن هناك مشكلة اخرى و هي كيف ستتعامل الشركة مع ذرات التراب التي يمكن ان تدخل في الفتحات الخاصة بكل قطعة LED في ظهر الجهاز. فذرات التراب ستكون صعبة الخروج من الفتحات الصغيرة جداً لهذه اللمبات. فهذه مشكلة للعديد من المستخدمين و ستحتاج Asus ان تجد طريقة لحل هذه المشكلة بشكل نهائي.