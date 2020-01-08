تكنولوجيا: Razer تستعرض جهاز راوتر 5G يعرف ب Sila ويتميز بتصميم إسطواني #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Razer في مؤتمر CES عن نموذج لجهاز راوتر 5G ينطلق بعنوان Sila مع تصميم إسطواني عريض، وإضاءة RGB في قاعدة جهاز الراوتر.

ويأتي جهاز راوتر Sila من Razer ببطارية مدمجة، مما يتيح التنقل في نطاق أوسع بجهاز الراوتر والحصول على إتصالات فائقة السرعة بشبكات 5G على أجهزة الحاسب المحمول، أو وحدات التحكم في الألعاب المحمولة.

تحرص شركة Razer على تطوير أجهزتها الجديدة لدعم الألعاب بشكل خاص، ولا يختلف الحال في جهاز راوتر Sila الذي يطور الآن من الشركة بميزة دعم شبكات 5G، لدعم خدمات بث الألعاب على سبيل المثال مثل Xbox Live بتحديد أولوية توجيه النطاق الترددي لخدمة بث الألعاب.

أيضاً يمكن ضبط نقل توجيه التردد من جهاز الحاسب إلى الهواتف الذكية في منصات الأندوريد وiOS لدعم آداء أفضل في الألعاب والتطبيقات.

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من جانب أخر يأتي جهاز راوتر Sila بميزة موجات بث Qualcomm 5G الذي يدعم شبكات mmWave وsub-6 GHz 5G، لذا سيتيح جهاز الراوتر تحويل التوجيه من إشارات شبكات 5G إلى شبكات WiFi.

يذكر أن راوتر Sila مازال نموذج أولي تحت التطوير في الوقت الحالي، لذا لا يمكن تحديد موعد محدد لإطلاق هذا الإصدار من شركة Razer في الوقت الراهن.

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