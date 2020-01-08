تكنولوجيا: قريبًا سيتمكن مساعد جوجل الصوتي من قراءة المقالات بـ 42 لغة #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقوم جوجل بتجربة ميزة جديدة في معرض CES لمساعدتها بهواتف الأندرويد، والتي تقوم بتحويلها إلى قارئ شاشة فائق. فعند قول “Hey Google, read this”- “هاي جوجل، اقرأ هذا”، سيقوم مساعد جوجل الصوتي بإيجاد النص الرئيسي على أي صفحة ويب أو مقالة تبحث عنها ويقرأها بصوت عال.

وتوضح جوجل أنها قد قامت بتحسين قدرة مساعدها على إعراب الجمل، وبالتالي التحدث بها مع مزيد من الإيقاعات الطبيعية البشرية.

أهم ميزة قدمتها الشركة هي قدرة المساعد على القراءة حتى 42 لغة مختلفة بصوت عال.

ومؤخرًا كان مساعد جوجل الصوتي قادر على تحليل ما هو موجود على شاشتك إذا سمحت له بذلك. تم إطلاق هذه الميزة في عام 2015 وتم تسميتها “Now on Tap”. وقد تم تصميمها للسماح لك بتنفيذ خطوات تعتمد على جوجل مثل البحث وفقًا لما هو موجود على شاشتك. لكن منذ ذلك الحين لم تحصل هذه الميزة على مكانة بارزة في واجهة مستخدم جوجل، تم تصغيرها لتصبح زر إجراء مقترح عند تشغيل مساعد جوجل.

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ولا يوجد أي معلومات عن ميعاد إصدار الميزة الجديدة. وتوضح جوجل أنها تبحث في طرق التمرير التلقائي لصفحات الويب وقت قراءة المساعد، وكذلك تظليل النص تلقائيًا.

في حين أن هذه الميزة هي مجرد معاينة إلا أن الشركة قادرة على استخدام المساعد للترجمة الفورية في سياقات أكثر واقعية. تطلق جوجل عليها اسم “وضع الترجمة” interpreter mode، لأنها تهيئ شاشة Google Home الذكية للترجمة بشكل افتراضي، بحيث يمكن استخدامها في أماكن مثل مكاتب الفنادق.

هذا العام سيحصل عدد أكبر من شركاء جوجل على وضع interpreter mode، بما في ذلك مطار JFK Terminal 4، بعض صالات المطارات، البنوك والعديد من الفنادق الجديدة. تعمل جوجل أيضًا مع Mercy Corps لتوفير مكبرات صوت بوضع interpreter mode لعملها الخيري.

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