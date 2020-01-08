تكنولوجيا: LIFX تكشف عن حلول الإضاءة الذكية الجديدة مع تطبيق جديد في فعاليات مؤتمر #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - اطلقت LIFX المنتجات الجديدة من حلول الإضاءة الذكية خلال فعاليات مؤتمر CES للعام 2020، والتي تنافس بها في الأسواق خلال الفترة القادمة.

تتنافس العديد من الشركات المطورة للإضاءة الذكية لجذب قطاع أكبر من المستخدمين، ومع إنتشار العديد من إصدارات الشركات المصنعة للإضاءة الذكية في الأسواق، تقدم LIFX منتجات جديدة مبتكرة لإبراز علامتها التجارية في الأسواق.

تتضمن تشكيلة LIFX الجديدة في حلول الإضاءة الذكية مصباح إضاءة بتصميم كلاسيكي، مع مفتاح ذكي للتحكم في الإضاءة الذكية، عبر تطبيق LIFX جديد على الهواتف الذكية.

وتقدم LIFX تصميم كلاسيكي في لوحة المفاتيح الخاصة بالإضاءة، مع مصابيح ذكية تأتي بتصميم أديسون الذي يعود ليحقق شعبية كبيرة في الإضاءة الذكية هذا العام، حيث ينطلق مصباح LIFX Filament بهذا التصميم، كما تقدم الشركة إضاءة بتصميم الشموع البيضاء، والتي توفر للمستخدمين إختيار في أكثر من مستوى للإضاءة.

كما يأتي مفتاح LIFX الذكي للتحكم في الإضاءة مع 4 من وحدات التحكم الذكي، والتي تتيح إضاءة LIFX الذكية مع الإضاءة التقليدية أيضاً، كما يدعم مساعد رقمي ذكي.

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أيضاً تشمل عدة LIFX Z TV 360 موصل للزاوية يدعم إضاءة شريط LED مرن، يمكن تشغيله في جانبي شاشة التلفاز، لتعزيز الرؤية الليلية في الألعاب أو أثناء متابعة محتوى الأفلام.

كما قدمت الشركة تطبيق LIFX الجديد للهواتف الذكية، الذي يأتي أيضاً بمستوى جديد من تقنية الذكاء الإصطناعي، ومن المقرر أن يدعم التطبيق بدءاً من منتصف شهر يناير الجاري توفير ميزة إدارة تشغيل الإضاءة الذكية، كما يأتي التطبيق بميزة “Scenes and effects” التي تتيح تخصيص إعدادات تشغيل الإضاءة الذكية ومن ثم عرض هذه الإعدادات في مجموعة واحدة.

ومن المقرر أن تتوفر حلول الإضاءة الذكية الجديدة من شركة LIFX في ربيع هذا العام، حيث يتوفر Edison-style Filament بسعر 30 دولار تقريباً، بينما يتوفر LIFX Switch للطلب المسبق بسعر 100 دولار، على أن يأتي لاحقاً للأسواق بسعر 120 دولار، أيضاً تنطلق عدة LIFX Z TV 360 بسعر 100 دولار، وتأتي عدة Z Gamer بسعر 70 دولار، و LIFX Candle White بسعر 30 دولار.

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