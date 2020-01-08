تكنولوجيا: Amazfit تقدم ساعتين ذكيتين وسماعات أذن لاسلكية #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Amazfit عن مجموعة من المنتجات الجديدة والتي تشمل مجموعتين من سماعات الأذن اللاسلكية، بالإضافة إلى ساعة T-Rex الذكية وساعة Bip S.

ساعة T-Rex تقدم 12 من معايير MIL-STD-810G العسكرية، وتوفر مقاومة للماء بمعيار 5ATM والذي يمنح مقاومة للماء حتى عمق 50 متر لمدة 10 دقائق. الساعة تأتي بشاشة AMOLED دائرية مقاس 103 بوصة، ومحمية بزجاج Gorilla Glass 3. كما تعمل على بطارية 390 مللي أمبير والتي -حسب تصريح الشركة- ستستمر حتى 66 يوم على وضع الساعة، أما عند في وضع الاستخدام المكثف وتشغيل خاصية GPS يمكن للساعة أن تعمل حتى 20 ساعة. الساعة تأتي بشريحة GPS من سوني مع نظام مزدوج لتحديد مواقع النجوم ومتتبع معدل ضربات القلب Optical BioTracker PPG.

سيبدأ سعر سعة Amazfit T-Rex من 115 دولار، وستكون موجودة بعدة ألوان مميزة.

قدمت الشركة أيضًا ساعة Bip S والتي من المفترض أن تقدم عمر بطارية لا يُضاهى، بالإضافة إلى كل ميزات تتبع الصحة واللياقة البدنية. وهي تأتي بشاشة LCD بألوان عاكسة مقاس 1.28 بوصة وبدقة 176×176 بيكسل، مع ميزة Always-On Display. تدعم الساعة معيار IP68 وتحتوي على نظام GPS، بلوتوث 5.0، تتبع معدل ضربات القلب ومتتبع للياقة البدنية لعشرات رياضات مختلفة.

تتميز الساعة بعمر بطارية حتى 40 يوم من الاستخدام العادي، وتزن 31 جم فقط. ستكون الساعة متوفرة باللون الأسود الفحمي، الأحمر البرتقالي، الوردي الدافئ والأبيض الصخري. من المخطط أن يبدأ بيع Bip S في فبراير بسعر 70 دولار.

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قدمت الشركة أيضًا سماعات Amazfit PowerBuds اللاسلكية، والمزودة بمستشعر مدمج لقياس معدل ضربات القلب PPG ومعيار IP55 لمقاومة الماء والأتربة. السماعات تأتي مع حافظة شحن 450 مللي أمبير، وتحتوي السماعات على بطارية 55 مللي أمبير والتي ستمنحك 8 ساعات من التشغيل المتصل بشحنة واحدة.

السماعات مزودة بمستشعرات ارتداء، والتي ستسمح للسماعات بإيقاف تشغيل الموسيقى عند خلعهم. السماعات ستأتي باللون الأبيض، الأسود الفاتح والأصفر.

السماعات ستأتي مع غطاء للأذنين من السيليكون ليعزل الضوضاء المحيطة بشكل فعال، وهي مزودة بأجهزة استشعار لتتتبع النوم للحصول على تقرير كامل في الصباح وهو الأمر الذي سيساعد فيه جهاز رصد معدل ضربات القلب. يمكنك ضبط بعض النغمات لمساعدتك على النوم بسهولة أكبر. وللمحافظة على عمر البطارية، سيتم إيقاف تشغيل السماعات تلقائيًا عندما تشعر أنك استغرقت في النوم. السماعات يمكنها العمل 12 ساعة بشكل متواصل، وتمنحك حافظة الشحن 56 ساعة إضافية من التشغيل.

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