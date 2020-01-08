Realme تتطلع هذا العام لشحن ضعف عدد الهواتف التي شحنتها في العام 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - عقدت شركة Realme حدث كبير يوم أمس قامت فيه بالإعلان رسميًا عن الهاتفين Realme 5i و Realme X50 5G، فضلا عن وصول سماعات Realme Buds Air اللاسلكية الجديدة إلى سوقها المحلي. خلال الكلمة الإفتتاحية، كشف المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، السيد Sky Li، عن الخطط الطموحة للشركة والتي تتمثل في شحن ضعف عدد الهواتف في العام 2020 مقارنة بالعام 2019.

نجحت شركة Realme في شحن 25 مليون هاتف ذكي في الأشهر الـ 12 الماضية، وهذا يعني أن الشركة الصينية تخطط لشحن 50 مليون هاتف ذكي هذا العام. ستعمل الشركة على تحقيق ذلك من خلال إطلاق المزيد من الهواتف الذكية المُزودة بالمواصفات المثيرة للإعجاب بأسعار تنافسية ومعقولة، وأيضًا من خلال النمو المتوقع للسوق بسبب الإنتشار المتواصل لشبكات الجيل الخامس 5G.

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منذ بداية العام إلى الآن، قامت شركة Realme بإطلاق هاتفين، وهما Realme 5i و Realme X50 5G، ومن المتوقع أن يُساعدا هذين الهاتفين جنبًا إلى جنب مع المزيد من الهواتف الذكية التي ستُطلقها مستقبلاً شركة Realme في تحقيق هدفها الطموح لهذا العام.