تسريب جديد يستعرض لنا التصميم والمواصفات الكاملة للهاتف Galaxy XCover Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - تم رصد الهاتف Galaxy XCover Pro يحصل على العديد من الشواهد التنظيمية في الشهر الماضي مما لمح إلى إمكانية إطلاقه في المستقبل القريب. لقد كنا نعلم بعض المواصفات التقنية لهذا الهاتف، ولكننا حصلنا اليوم على تسريب ضخم لا يكشف لنا عن مواصفات الهاتف فقط، وإنما يكشف لنا عن تصميم الهاتف كذلك.

تسريب اليوم يشير إلى أن الهاتف Galaxy XCover Pro سيضم شاشة LCD بحجم 6.3 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Exynos 9611، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB، فضلا عن بطارية بسعة 4020mAh تدعم الشحن من خلال منفذ USB Type-C.

تسريب اليوم كشف لنا كذلك أن الهاتف Galaxy XCover Pro سيضم كاميرا أمامية بدقة 13 ميغابكسل وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 25 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف سيأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10، ومع واجهة Samsung One UI 2.0 الأحدث من شركة سامسونج.

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الهاتف Galaxy XCover Pro سيضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في زر التشغيل على الجانب، وسيحمل شهادة IP68 مما يعني أنه سيكون مقاومًا والغبار، كما أنه سيحمل شهادة المتانة العسكرية MIL-STD-810 مما يعني أنه سيكون أكثر تحملاً مقارنة مع هواتف سامسونج العادية.

قبل الختام، نود أن نشير إلى أن التسريبات تقول بأن الهاتف Galaxy XCover Pro سيُكلف 500 يورو، وسيكون متوفرًا في أوروبا في أوائل شهر فبراير المقبل. عموماً، سنحصل على المزيد من المعلومات حول السعر ومواعيد الإطلاق عندما يتم الإعلان رسميًا عن الهاتف في أوائل شهر فبراير المقبل، على الأقل وفقا للمصدر.