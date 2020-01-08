Sony تكشف لنا عن سيارتها الكهربائية النموذجية Sony VISION-S في معرض CES 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما تفكر في Sony، قد تفكر في Playstation، أو قد تفكر في Walkman، أو قد تفكر في سماعات الرأس أو مكبرات الصوت، أو قد تفكر في الكاميرات الخاصة بها. ومع ذلك، في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2020 المنعقد حاليًا بمدينة لاس فيغاس الأمريكية، تمكنت الشركة من مفاجأة الجميع من خلال الكشف عن مفهوم لسيارة كهربائية تدعى Sony VISION-S.

الآن، قبل أن تبدأ في التساؤل عما إذا كانت هذه إشارة على أن شركة Sony ستبدأ في صنع سياراتها الخاصة، فلا يبدو الأمر كذلك. بدلاً من ذلك، فإن مفهوم Sony VISION-S يدور حول إظهار Sony لقوتها كشركة حيث تم دمج التقنيات المختلفة التي تطورها مختلف الأقسام في الشركة بطريقة ما في السيارة نفسها.

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على سبيل المثال، السيارة تأتي مجهزة بعدد كبير من المستشعرات من الداخل والخارج. هناك أيضًا شاشات عريضة تُستخدم في السيارة، إلى جانب ميزات مثل الصوت المحيطي بزاوية 360 درجة، فضلا عن العديد من التقنيات الأخرى التي تعرض بعض نقاط القوة والمنتجات التي إشتهرت بها شركة Sony.





يُقال أن شركة Sony عملت مع العديد من الشركاء في القطاع لتحويل هذا المفهوم إلى حقيقة واقعة، حيث تعاونت مع أمثال Bosch و Continental و Genetex و Magna و Nvidia. ومع ذلك، إنه مفهوم جميل ومذهل بصراحة، نحن لا نمانع رؤية هذا المفهوم يتحول إلى حقيقة في المستقبل.