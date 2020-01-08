Asus تعلن عن مجموعة من المنتجات الجديدة، ومن بينها أول شاشة 360Hz في العالم

فاطمة أيت طالب - دبي - ضمن فعاليات معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2020 المنعقد حاليًا بمدينة لاس فيغاس الأمريكية، قامت شركة Asus بالكشف عن العديد من المنتجات الجديدة، وعلى الرغم من عدم وجود هواتف جديدة، إلا أن هناك الكثير من الأشياء التي يُمكن للاعبين التحمس إليها. لدينا الحواسيب المحمولة Asus Zephyrus G14 و Asus Zephyrus G15، فضلا عن شاشة الألعاب Asus ROG Swift.

لنبدأ مع شاشة الألعاب السريعة جدًا ROG Swift 360. كما يوحي إسمها، فهذه الشاشة تمتاز بحجم 24.5 إنش وبمعدل تحديث يبلغ 360Hz مما يجعلها الأولى من نوعها في العالم. وبطبيعة الحال، هذا يجعلها أكثر جاذبية من شاشات 240Hz المتاحة لدينا اليوم. وفيما يخص الدقة، فهذه الشاشة تمتاز بدقة FullHD مع العلم بأنها تدعم أيضًا تكنولوجيا Nvidia G-Sync بالكامل.

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وعندما يتعلق الأمر بالحاسوبين Asus Zephyrus G14 و Asus Zephyrus G15، فهما يأتيان مع معالجات AMD Ryzen الأحدث من شركة AMD والتي تستند على معمارية Zen 2 الذي تستند بدورها على تكنولوجيا التصنيع 7 نانومتر. ومن أجل التعامل مع الرسوميات، تستخدم الحواسيب المحمولة الجديدة من شركة AMD بطاقة الرسوميات Nvidia GeForce RTX 2060. وكما يمكنك أن تتوقع، فالحاسوب Asus Zephyrus G14 يضم شاشة بحجم 14 إنش وبمعدل تحديث يبلغ 120Hz، بينما يضم الحاسوب Asus Zephyrus G15 شاشة بحجم 15.6 إنش وبمعدل تحديث يبلغ 240Hz.

تجدر الإشارة إلى أن غطاء شاشة الحاسوب Asus Zephyrus G14 يضم 1215 مصباح LED صغير قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة بحيث يمكنك إختيار عرض أي شيء بعدد كبير من الخطوط والألوان، أو يمكنك حتى الحصول صورة متحركة GIF وعرضها عليه. إنها ميزة إختيارية، رغم ذلك. للآسف، ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات حول الأسعار، ومن غير الواضح ما إذا كان Asus Zephyrus G15 سيحصل على نفس الغطاء القابل للتخصيص الذي حصل عليه الحاسوب Asus Zephyrus G14.