تسريبات جديدة تستعرض لنا التصميم المحتمل للهاتف iPhone 9 من زوايا مختلفة

فاطمة أيت طالب - دبي - كان iPhone SE2 محورًا للعديد من الشائعات في النصف الثاني من العام 2019، ولكن الآن حصلنا على مجموعة من الصور الحاسوبية من المسرب الفرنسي الشهير OnLeaks تعطينا فكرة عن التصميم الذي سيأتي به هذا الهاتف والذي من المرجح أن يصل إلى السوق تحت إسم iPhone 9.

هذه الصور تعرض لنا الهاتف iPhone 9 مع شاشة بحجم 4.7 إنش يتواجد أسفلها الزر الرئيسي الذي يضم قارئ البصمة Touch ID، وطبقة زجاجية تغطي الواجهة الخلفية على غرار iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max. وعلى ذكر الواجهة الخلفية، فهي ستضم كذلك كاميرا واحدة وفلاش LED، فضلا عن شعار آبل.

يُقال بأن أبعاد الهاتف ستبلغ 138.5 × 67.4 × 7.8 ملمتر، وهي الأبعاد التي تكشف لنا بأنه سيكون أكثر سمكًا من iPhone 8. وبغض النظر عن التصميم، فمن المتوقع أن يضم الهاتف iPhone 9 المعالج Apple A13 Bionic الذي رأيناه لأول مرة في تشكيلة iPhone 11 Series، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB، فضلا عن هوائي LCP الجديد الذي من المفترض أن يُحسن الإتصال بالشبكة. ومع ذلك، لا تزال عملية الشحن تتم من خلال منفذ Lightning.

بينما لا يزال من المبكر إلى حد ما الحديث عن تواريخ الإطلاق، فقد رأينا شائعات تفيد بأن iPhone 9 سيدخل مرحلة الإنتاج في الشهر المقبل، ويمكن أن يصدر في شهر مارس إلى جانب iPad Pro 11 2020 و iPad Pro 12.9 2020 الجديدين. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه من المتوقع أن يبدأ سعر iPhone 9 من 399 دولار أمريكي لنسخة 64GB.