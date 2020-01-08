آبل تحتفل بدخول عصر جديد من الخدمات بعد عام مميز من النجاح

كان عام 2019 عاماً تاريخياً لشركة آبل حيث قدمت خلاله عدداً من الخدمات المميزة من بينها طرح خدمة آبل آركيد وApple TV+ وApple News+ وApple Card بالإضافة إلى مواصلة نجاحها في متجر آب ستور وخدمة آبل ميوزك وخدمة iCloud والمزيد من التجارب التي لا يستطيع ابتكارها وتقديمها إلا آبل.

توفر آبل للعملاء خدمات عالية الجودة إلى جانب التزام لا مثيل له بالخصوصية والأمان، كما أنها توفر للمبدعين والمطورين الفرصة لتوصيل رؤاهم الإبداعية إلى الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

يقول إيدي كيو، نائب رئيس شركة آبل لبرامج وخدمات الإنترنت: ”لقد كان عام 2019 العام الأكبر للخدمات في تاريخ الشركة، حيث قدمنا العديد من التجارب الجديدة والمثيرة لعملائنا، إلى جانب وضع معايير للحفاظ على خصوصية المستخدمين وأمانهم. إننا نبدأ عقداً جديداً من الزمان بحالة من الزخم غير مسبوقة ونشعر بامتنان شديد لعملائنا الذين أظهروا حماسهم تجاه جميع خدماتنا، ونواصل الاحتفال بأفضل أعمال المبدعين ورواة القصص والصحفيين والمطورين في العالم“.

ساهم تركيز آبل المستمر على التكامل العميق بين الأجهزة والبرامج والخدمات إلى دفع جميع منصاتها إلى مستويات جديدة في عام 2019، حيث يعد آب ستور سوق التطبيقات الأكثر أماناً وحيوية في العالم، حيث يزوره أكثر من نصف مليار شخص كل أسبوع، فهو المكان الأكثر أماناً للمستخدمين للعثور على البرامج، كما أنه يوفر للمطورين من جميع الأحجام إمكانية الوصول إلى العملاء في 155 بلداً.

ومنذ إطلاق متجر آب ستور في عام 2008 ربح المطورون أكثر من 155 مليار دولار، كان ربعها في العام الماضي وحده، وكمؤشر للإثارة التي شهدتها بداية عام 2020، فقد أنفق عملاء المتجر رقماً قياسياً يصل إلى 1.42 مليار دولار بين عشية عيد الميلاد وعشية رأس السنة الجديدة، وهي زيادة قدرها 16 في المئة مقارنة بالعام الماضي، بالإضافة إلى أرباح تصل إلى 386 مليون دولار في يوم رأس سنة 2020 وحده، وهي زيادة قدرها 20 في المئة عن العام الماضي وهي أعلى أرباح سُجلت في يوم واحد.

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تُعد آبل ميوزيك أكثر تجارب الموسيقى شمولاً، حيث تقدم أكثر من 60 مليون أغنية وتضم أشهر الخبراء والمتخصصين العالمين الذين ينتقون الآلاف من قوائم التشغيل والاختيارات اليومية في 115 بلداً، وتعتبر أفضل خدمة موسيقى لأجهزة آيفون وآيباد وApple Watch وApple TV وMac وHomePod وCarPlay، وقد برزت ميزة مزامنة كلمات الأغنيات زمنياً في عام 2019، فقد استخدمها أكثر من 50 في المئة من المستمعين على نظام iOS 13.

كما تقدم محطة Beats 1 الإذاعية المبتكرة عروضاً حصرية من فرانك أوشن ونيكي ميناج وذا ويك إند ودي جي خالد وإلتون جون، وتوفر آبل ميوزيك للفنانين وكتاب الأغاني في كل مستوى من حياتهم المهنية منصة عالمية للوصول إلى جماهير جديدة وحالية.

Apple TV+ هي موطن العروض الأصلية لآبل وتضم أكبر رواة القصص في العالم، وتقدم أعمالاً من بينها “The Morning Show” و”Dickinson”و”For All Mankind” و”See” و”Servant”، وقد صنعت Apple TV+ التاريخ كأول منصة للبث تتلقى العديد من ترشيحات جوائز Golden Globe وScreen Actors Guild في عام إطلاقها، وهي الخدمة الأولى والوحيدة التي يتم إطلاقها لأول مرة على الفور في أكثر من 100 بلداً ومنطقة.

يجمع تطبيق Apple TV بين الطرق المختلفة لاكتشاف ومشاهدة العروض والأفلام والمزيد في تطبيق واحد، وهو متوفر على أجهزة آيفون وآيباد وApple TV وماك وiPod touch وأجهزة التلفزيون الذكية من سامسونج وأجهزة Amazon Fire TV وأجهزة Roku، وسيكون متاحاً على أجهزة التلفزيون الذكية من إل جي وسوني وVIZIO في وقت لاحق من هذا العام، ويوفر التطبيق الآن أكثر من 30 قناة من قنوات Apple TV واشتراكات مباشرة لخدمات الفيديو المتميزة حتى يتمكن العملاء من المشاهدة عبر الاتصال بالإنترنت ومن دون الإنترنت، ومن دون إعلانات وعند الطلب، كل ذلك في تطبيق واحد.

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آبل آركيد هي خدمة اشتراك ألعاب رائدة وغير مسبوقة داخل متجر آب ستور، وهي تتيح للمستخدمين وصولاً غير محدود إلى الكتالوج الكامل الذي يضم أكثر من 100 لعبة جديدة وحصرية، وكلها يمكن لعبها عبر آيفون وآيباد وiPod touch وماك وApple TV. وتضم Apple آركيد ألعاباً حائزةعلى جوائز مثل “Sayonara Wild Hearts” و”Assemble with Care” و”Mini Motorways”، وخلال عام 2020، ستضيف الخدمة ألعاباً وتوسعات جديدة كل شهر.

تستقطب Apple News أكثر من 100 مليون مستخدم نشط شهرياً في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا، وقد أحدثت ثورة في كيفية وصول المستخدمين إلى الأخبار من جميع مصادرهم المفضلة. وتقدم Apple News+ اشتراكاً شاملاً لمئات من أفضل المجلات والصحف الكبرى في العالم، وفي عام 2020، ستوفر Apple News تغطية حية لأهم أحداث الانتخابات الرئاسية الأمريكية بالشراكة مع ABC News.

تقدم Apple Podcasts قصصاً صوتية مجانية للترفيه والحصول على المعلومات والإلهام، وتقدم الآن للمستمعين ما يزيد عن 800,000 برنامج في 155 بلداً على المزيد من الأجهزة أكثر من أي وقت مضى. يمكن للمستمعين البحث في الموضوعات والأشخاص الموجودين في البث الصوتي للعثور على برامج وحلقات جديدة.

تقدم Apple Card وApple Pay طرقاً مبتكرة يدفع بها العملاء مقابل السلع والخدمات والاستمتاع بتجارب يومية. ففي الشهر الماضي، بدأ العملاء في استخدام أقساط Apple Card الشهرية لشراء أجهزة آيفون جديدة ودفع ثمنها على مدى 24 شهراً من دون فائدة.

وفي عام 2019، كان الدخول إلى أكثر من 150 من الاستادات وملاعب كرة قدم وساحات وأماكن ترفيهية في جميع أنحاء العالم متاحاً باستخدام تذاكر افتراضية على آيفون وApple Watch.

كما يمكن للعملاء ركوب وسائل النقل العام باستخدام Apple Pay في بعض من أكبر المدن في العالم، بما في ذلك شنغهاي وبكين وطوكيو وموسكو ولندن ونيويورك، وفي عام 2020، سيتمكن العملاء من الاستفادة بسهولة من استخدام أجهزة آيفون وApple Watch لركوب القطارات والحافلات في المزيد من المدن، بما في ذلك واشنطن العاصمة وشينزن وغوانزو وفوشان، بالإضافة إلى إمكانية دخول مساكن الطلبة والحصول على الخدمات في جامعات إضافية عبر الولايات المتحدة.

تقدم خدمة iCloud تجربة سلسة في الحفاظ على صور العملاء ومقاطع الفيديو والملفات وبيانات تطبيقاتهم وأكثر من ذلك بكل أمان، حيث تبقيها محدثة ومتاحة على جميع أجهزتهم.

تتم حماية أكثر من 75 في المئة من مستخدمي iCloud من خلال خاصية المصادقة الثنائية، وهي خطوة أمان إضافية مصممة لضمان عدم تمكن أي شخص آخر من الوصول إلى حساباتهم أو بياناتهم، ومع المشاركة العائلية، يمكن لما يصل إلى ستة من أفراد العائلة مشاركة الوصول إلى خدمات آبل بما في ذلك Apple TV+ وApple News+ وآبل آركيد وآبل ميوزيك وباقة تخزين iCloud، بالإضافة إلى القيام بعمليات شراء فردية للموسيقى والأفلام والتلفزيون والكتب والتطبيقات.

في عام 2020، ستواصل آبل رحلتها في إسعاد العملاء والتعاون مع المطورين والمبدعين، لتقدم مستويات جديدة من الإبداع والإمكانيات والابتكار عبر المسلسلات والأفلام الأصلية والبودكاست والموسيقى والأخبار والألعاب والتطبيقات والمدفوعات والخبرات الفريدة التي تنفرد بتقديمها.