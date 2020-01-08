بداية من الشهر المقبل.. ’’واتساب‘‘ يتوقف على ملايين الهواتف (قائمة بالأنواع المتضررة)

كتب: ضياء السقا

أعلنت شركة "واتساب" المملوكة لـ"فيسبوك" عن توقف تطبيقها للتراسل عن العمل على ملايين الأجهزة المحمولة التي تعمل بإصدارات قديمة من أندرويد و iOS و Windows Phone، على مستوى العالم بداية من 1 فبراير 2020.

وأكدت "واتساب" أن الأجهزة التي تعمل بأنظمة تشغيل أقدم من "أندرويد 2.3.7" أو "آي أو إس iOS 8" ستفقد إمكانية الوصول إلى التطبيق أو إنشاء حسابات جديدة أو إعادة التحقق من الحسابات الحالية.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، تتوافق معظم الهواتف الذكية مع أنظمة تشغيل أكثر حداثة، لذلك يجب أن تكون قادرًا على تحديث جهازك قبل الأول من فبراير، على سبيل المثال، يتوفر نظام التشغيل iOS 9 لأجهزة أيفون القديمة ابتداء من iPhone 4s.

لمعرفة أى نظام تشغيل يستخدمه هاتف أيفون الخاص بك، انتقل إلى الإعدادات، ثم عام، ثم تحديث البرنامج - سيتم عرض الإصدار الحالى لديك.

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وفى الوقت نفسه، على أندرويد، يمكنك معرفة نظام التشغيل الخاص بك، من خلال الانتقال إلى الإعدادات، ثم حول الهاتف، ثم معلومات البرنامج.

وبمعنى آخر، إذ كان لدى المستخدم هاتف iPhone 4 أو إصدار أقدم، أو جهاز أندرويد صادر قبل عام 2011 (مثل Google Nexus One أو Samsung Galaxy S)، فمن غير المحتمل أن تتمكن من تثبيت "واتساب" من متجر "آب ستور" أو متجر "جوجل بلاي".

وتشمل الأجهزة البارزة التي تفقد دعم "واتساب" أجهزة "آيفون" الأقدم من iPhone 5 وجميع أجهزة Microsoft Lumia وهواتف HP Elite الذكية وجميع هواتف "أندرويد" الذكية التي تم إطلاقها في عام 2010 أو ما قبله، مثل Samsung Epic 4G و Motorola Droid X.

ويأتي ذلك بعد توقف واتساب" رسميا لدى مستخدمي هواتف "ويندوز فون" Windows Phone ، منذ 31 ديسمبر 2019.

وتوصي "واتساب" المستخدمين الذين يرغبون في متابعة استخدام الخدمة بالحصول على جهاز يعمل بنظام أندرويد 4.0.3 على الأقل أو هاتف آيفون بنظام التشغيل آي أو إس iOS 9 أو أعلى.